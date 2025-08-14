Συναγερμός στο Τζάνειο - Φωτιά στον χώρο του λεβητοστασίου
Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.
Συναγερμός σήμανε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (14/8) στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στο Τζάνειο νοσοκομείο στον Πειραιά.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στο λεβητοστάσιο και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις Αρχές με τις δυνάμεις που επιχείρησαν να μετρούν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Καίρια φαίνεται να ήταν η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.