Συναγερμός στο Τζάνειο - Φωτιά στον χώρο του λεβητοστασίου

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Φώτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (14/8) στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στο Τζάνειο νοσοκομείο στον Πειραιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στο λεβητοστάσιο και αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις Αρχές με τις δυνάμεις που επιχείρησαν να μετρούν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Καίρια φαίνεται να ήταν η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

