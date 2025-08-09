Κρήτη: Συναγερμός στο Λασίθι για μεγάλη φωτιά στη Νεάπολη - Σηκώθηκαν και ελικόπτερα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λασίθι για μεγάλη φωτιά που μαίνεται κοντά στη Νεάπολη με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς και ταυτόχρονα να επιχειρούν ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Ανδριανός, με την κινητοποίηση να είναι τεράστια, καθώς ενισχύσεις φτάνουν συνεχώς από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Σητεία και Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες, οι οποίοι πλαισιώνονται από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Ελικόπτερα κατευθύνονται στο πύρινο μέτωπο της Νεάπολης για κατάσβεση. pic.twitter.com/SJV6CRHqOE — Flash.gr (@flashgrofficial) August 9, 2025

Η κατάσταση δυσκολεύει ιδιαίτερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Οι δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση ώστε να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.