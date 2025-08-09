Φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»

Από τον πύρινο κλοιό δεν μπόρεσε να ξεφύγει ούτε η Πρέβεζα.



Συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Βρυσούλα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική. Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Λίγο αργότερα ήχησε ξανά το 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων προς Κρανέα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθεί το μέτωπο, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.