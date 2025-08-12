Καιρός: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» με ζέστη και μελτέμια - Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά

Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος για φωτιά σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς τα ισχυρά μελτέμια και ο καύσωνας θα είναι το χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα Τρίτη (12/8) με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για αυξημένη ετοιμότητα.

Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές, καθώς οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως 8 μποφόρ και οι θερμοκρασίες στα δυτικά ηπειρωτικά αγγίζουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ισχύει κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) για πολλές περιοχές, με αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν επικίνδυνες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο δείχνει μείωση θερμοκρασιών και διατήρηση ισχυρών βοριάδων.

Φωτ.: Πολιτική Προστασία

Ο καιρός σήμερα Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη (12/8) αναμένονται πρόσκαιρα τοπικά θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 μποφόρ στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, για σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (13/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (14/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή (15/8) - Δεκαπενταύγουστος

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός το Σάββατο (16/8)

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.