Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Ζάκυνθο: Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το χωριό Αγαλάς

Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά που καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου, για αυτό και έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τον Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει το χωριό του Αγαλά και έχει φτάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Παράλληλα, πύρινο μέτωπο μαίνεται πάνω από τον οικισμό της Λιθακιάς. Η ιδιομορφία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν στροβιλισμούς, με αποτέλεσμα τα μέτωπα να αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση.

Άμεσος είναι ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγαλά, ενώ νωρίτερα απειλήθηκαν αγροικίες και έχει καεί μία κενή κατοικία.

Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, καθώς η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Αυτή τη στιγμή στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 16 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Φωτ.: imerazante.gr

«Βροχή» τα μηνύματα από 112 στη Ζάκυνθο

Η φωτιά στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος, στις 06:00, και κατευθύνεται προς Αγαλά. Για αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα 112, αρχικά για απομάκρυνση των κατοίκων από Αγαλά προς Κερί και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα για απομάκρυνση των πολιτών από Κερί προς Ζάκυνθο και από Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Η πυρκαγιά ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

«Κοντά σε σπίτια η φωτιά», λέει ο δήμαρχος Ζακύνθου

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και ι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.