Στάχτη ιστορική αγαπημένη ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου - Αποκαρδιωτικές εικόνες

Ο «Δαμιανός» δεν υπάρχει πια με τους Ζακυνθινούς να χάνουν ένα κομμάτι της ταυτότητας του νησιού.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην καταστροφική μανία της φωτιάς που περικύκλωσε τον Αγαλά Ζακύνθου σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, παραδόθηκε η δημοφιλής ταβέρνα «Δαμιανός», χτισμένη πάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού.

Οι εικόνες που κατέγραψε το imerazante προκαλούν σοκ: Καμένα δέντρα, αποκαΐδια από την ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, στάχτη και πυκνοί καπνοί. Η περιοχή γύρω από το κατάστημα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή κουζίνα και τη μοναδική θέα, έχει μετατραπεί σε ένα μαύρο τοπίο.

Η απώλεια της ταβέρνας «Δαμιανός» αποτελεί πλήγμα στην τοπική κοινωνία και στον τουρισμό της Ζακύνθου…

Δείτε πώς ήταν το εστιατόριο πριν παραδοθεί στις φλόγες:

