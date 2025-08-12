Στάχτη ιστορική αγαπημένη ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου - Αποκαρδιωτικές εικόνες

Στην καταστροφική μανία της φωτιάς που περικύκλωσε τον Αγαλά Ζακύνθου σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, παραδόθηκε η δημοφιλής ταβέρνα «Δαμιανός», χτισμένη πάνω από τις φημισμένες Σπηλιές του Δαμιανού.

Οι εικόνες που κατέγραψε το imerazante προκαλούν σοκ: Καμένα δέντρα, αποκαΐδια από την ξύλινη και μεταλλική κατασκευή, στάχτη και πυκνοί καπνοί. Η περιοχή γύρω από το κατάστημα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή κουζίνα και τη μοναδική θέα, έχει μετατραπεί σε ένα μαύρο τοπίο.

Η απώλεια της ταβέρνας «Δαμιανός» αποτελεί πλήγμα στην τοπική κοινωνία και στον τουρισμό της Ζακύνθου…



Δείτε πώς ήταν το εστιατόριο πριν παραδοθεί στις φλόγες: