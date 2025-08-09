«Επανέρχονται τα 40άρια»: Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Αν και οι ισχυροί άνεμοι μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες, η θερμοκρασία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα από τότε που μπήκε ο Αύγουστος.

Αυτό, όμως, φαίνεται πως θα αλλάξει με τον ερχομό της νέας εβδομάδας καθώς ο υδράργυρος θα ξαναπάρει την ανιούσα αν και τα μελτέμια δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να κοπάσουν, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, ο καιρός θα αρχίσει και πάλι να θυμίζει καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, ενώ θα αρχίσει να υποχωρεί και πάλι από την Τετάρτη (13/8).

Παράλληλα, όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, «στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς».

Ωστόσο, διαφορετικό θα είναι το σκηνικό για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, καθώς «θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για τον καιρό τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«"Επανέρχονται τα 40ρια..."

Γεια σας!

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!»