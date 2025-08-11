Νέα φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία - Εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Τρελάγκαθα

Ακόμη μία φωτιά εκδηλώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο χωριό Τρελάγκαθα.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.