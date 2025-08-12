«Τσουχτερά» πρόστιμα της Πυροσβεστικής για θερμές εργασίες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Θερμές εργασίες εκτελούσαν -κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας- σε οικόπεδο και σε μελίσσια, άτομα τα οποία εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο διοικητικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα πρόστιμο 2.625 ευρώ, επιβλήθηκε τη Δευτέρα (11/8) από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. σε άνδρα, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε την Τρίτη (12/8) από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νέου Μαρμαρά για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας στην Χαλκιδική.