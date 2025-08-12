Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στην Άρτα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Ήχησε το 112

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Update: 10:51

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Παράλληλα, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με το 112 να καλεί όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.

