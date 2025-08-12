Φωτιά τώρα στην Άρτα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Παράλληλα, εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, με το 112 να καλεί όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.