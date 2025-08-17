Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Μελαγχολικό αναμένεται να είναι σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 το σκηνικό του καιρού. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι αίθριος, αλλά αναμένονται νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτικά, στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους μέχρι το απόγευμα.



Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στη Θράκη μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.



Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.



Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.



Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στα βορειότερα τμήματα.



Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.



Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.



Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (18/8)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο και την Κρήτη τους 31 με 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (19/8)

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη (20/8)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (21/8)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.