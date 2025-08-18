Αλλάζει ραγδαία ο καιρός: Πού αναμένονται καταιγίδες - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

Ξαφνική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας τη Δευτέρα (18/8) με βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα φαινόμενα που θέλουν «ιδιαίτερη προσοχή».

Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, μετεωρολόγο – διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), «μετά τη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου είχαμε εκδήλωση αστάθειας, αλλά περιορισμένη, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Δευτέρα, σήμερα, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε αρκετά εκτεταμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας» εξηγεί και προσθέτει πως «θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Στερεάς, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για την Πελοπόννησο» λέει στο Orange Press Agency.

Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τα φαινόμενα που θα σημειωθούν χρήζουν προσοχής και λόγω των κεραυνών που αναμένονται. Όπως εξηγεί, «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή, σήμερα Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγίδων που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα».

Η αστάθεια, προσθέτει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος, «θα συνεχιστεί και την Τρίτη, αλλά πιο περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή, κάποια μπόρα, και στα βόρεια της Αττικής. Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας».

Οι τιμές που θα φτάσει ο υδράργυρος

Στην πρόγνωσή του για σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου, το meteo.gr σημειώνει ότι αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και πρόσκαιρα ενισχυμένων ριπών ανέμων. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 17 έως 29, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες όμως από το μεσημέρι θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων, σποραδικών βροχών, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.