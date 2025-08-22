Παγωτό ελαιόλαδο ή πίκλα κρεμμυδιού; Αυτό είναι το παγωτατζίδικο με τις πιο περίεργες γεύσεις
Πρόκειται για ένα παγωτατζίδικο που αντλεί έμπνευση από βασικά προϊόντα της κουζίνας, vintage ποτά, αγαπημένα μπισκότα και ακόμη και κλασικά καρυκεύματα.
Οι περίεργοι συνδυασμοί παγωτών έχουν κάνει την εμφάνισή τους και φέτος το καλοκαίρι. Όμως αυτό το παγωτατζίδικο το έχει φτάσει... σε «άλλο επίπεδο».
Όχι ότι δεν θα μπορούσε, αλλά δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Λονδίνο και είναι το Anya Hindmarch Ice Cream Project, ένα pop-up παγωτατζίδικο που αντλεί έμπνευση από «βασικά προϊόντα της κουζίνας, vintage ποτά, αγαπημένα μπισκότα και ακόμη και κλασικά καρυκεύματα...».
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε μερικές αρκετά ασυνήθιστες γεύσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτές περιλάμβαναν γεύσεις όπως ξύδι Sarson και παγωτό Filippo Berio Pesto! Άλλες γεύσεις κυμαίνονταν από Branston Piccalilli έως Heinz Baked Beans, καθώς και πιο νόστιμες επιλογές όπως παγωτό Kenco Coffee και McVitie's Jaffa Cake.
Ωστόσο, οι «μαρτυρίες» ανθρώπων που έχουν δοκιμάσει λένε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, ακόμη και οι πιο παράξενες γεύσεις είναι νόστιμες.
Πόσο περίεργες είναι οι γεύσεις
Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα για πόσο περίεργες γεύσεις μιλάμε, ας το κάνουμε λίγο πιο σαφές.
Φέτος, το κατάστημα έχει επαναφέρει μερικές παλιές γεύσεις, αλλά προσφέρει και νέες, πιο τολμηρές.
Οι φετινές δημιουργικές συνθέσεις περιλαμβάνουν:
- Bird’s Custard
- Bisto Gravy
- Copella Cloudy Apple Juice (σορμπέ)
- Filippo Berrio Extra Virgin Olive Oil
- Flying Goose Sriracha
- Garnier’s Pickled Onions
- Irn-Bru (σορμπέ)
- Maldon Sea Salt (σορμπέ)
- McVitie’s Club Orange
- McVitie’s Milk Chocolate Hobnobs
- Ovaltine
- Quaker Oats
- Romney’s Kendal Mint Cake
- Rowse Honey
- Jacob’s Twiglets
Αν δρόμος σας βγάλει στο Λονδίνο, να ξέρετε ότι μπορείτε να δοκιμάσετε τις γεύσεις αυτοπροσώπως στο παγωτατζίδικο ή να αγοράσετε κουβάδες για να τα πάρετε στο σπίτι και να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας.
Το κατάστημα προσφέρει μια εμπειρία δοκιμής, μια περιπέτεια για τους γευστικούς σας κάλυκες. Με το Ice Cream Project Blind Tasting Tea στο Anya Cafe μπορείτε να συνδυάσετε την απογευματινή εμπειρία τσαγιού/δοκιμής παγωτού, δοκιμάζοντας 15 γεύσεις στα τυφλά.