Παγωτό ελαιόλαδο ή πίκλα κρεμμυδιού; Αυτό είναι το παγωτατζίδικο με τις πιο περίεργες γεύσεις

Οι περίεργοι συνδυασμοί παγωτών έχουν κάνει την εμφάνισή τους και φέτος το καλοκαίρι. Όμως αυτό το παγωτατζίδικο το έχει φτάσει... σε «άλλο επίπεδο».

Όχι ότι δεν θα μπορούσε, αλλά δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Λονδίνο και είναι το Anya Hindmarch Ice Cream Project, ένα pop-up παγωτατζίδικο που αντλεί έμπνευση από «βασικά προϊόντα της κουζίνας, vintage ποτά, αγαπημένα μπισκότα και ακόμη και κλασικά καρυκεύματα...».

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε μερικές αρκετά ασυνήθιστες γεύσεις. Τα προηγούμενα χρόνια, αυτές περιλάμβαναν γεύσεις όπως ξύδι Sarson και παγωτό Filippo Berio Pesto! Άλλες γεύσεις κυμαίνονταν από Branston Piccalilli έως Heinz Baked Beans, καθώς και πιο νόστιμες επιλογές όπως παγωτό Kenco Coffee και McVitie's Jaffa Cake.

Ωστόσο, οι «μαρτυρίες» ανθρώπων που έχουν δοκιμάσει λένε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, ακόμη και οι πιο παράξενες γεύσεις είναι νόστιμες.

Πόσο περίεργες είναι οι γεύσεις

Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα για πόσο περίεργες γεύσεις μιλάμε, ας το κάνουμε λίγο πιο σαφές.

Φέτος, το κατάστημα έχει επαναφέρει μερικές παλιές γεύσεις, αλλά προσφέρει και νέες, πιο τολμηρές.

Οι φετινές δημιουργικές συνθέσεις περιλαμβάνουν:

Bird’s Custard

Bisto Gravy

Copella Cloudy Apple Juice (σορμπέ)

Filippo Berrio Extra Virgin Olive Oil

Flying Goose Sriracha

Garnier’s Pickled Onions

Irn-Bru (σορμπέ)

Maldon Sea Salt (σορμπέ)

McVitie’s Club Orange

McVitie’s Milk Chocolate Hobnobs

Ovaltine

Quaker Oats

Romney’s Kendal Mint Cake

Rowse Honey

Jacob’s Twiglets

Αν δρόμος σας βγάλει στο Λονδίνο, να ξέρετε ότι μπορείτε να δοκιμάσετε τις γεύσεις αυτοπροσώπως στο παγωτατζίδικο ή να αγοράσετε κουβάδες για να τα πάρετε στο σπίτι και να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας.

Το κατάστημα προσφέρει μια εμπειρία δοκιμής, μια περιπέτεια για τους γευστικούς σας κάλυκες. Με το Ice Cream Project Blind Tasting Tea στο Anya Cafe μπορείτε να συνδυάσετε την απογευματινή εμπειρία τσαγιού/δοκιμής παγωτού, δοκιμάζοντας 15 γεύσεις στα τυφλά.