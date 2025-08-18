Ανατροπή στην κορυφή: Αυτή είναι η πρώτη χώρα στην παραγωγή παγωτού στην ΕΕ

Υπάρχει κάτι πιο απολαυστικό από μια βόλτα στους δρόμους της Ρώμης ή της Φλωρεντίας με ένα gelato στο χέρι; Χωρίς αμφιβολία, το ιταλικό παγωτό είναι το πιο ξακουστό της Ευρώπης, με τη γειτονική χώρα να έχει δείξει τον δρόμο στην παραγωγή της παγωμένης λιχουδιάς, στην οποία κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.

Ωστόσο, μπορεί η Ιταλία να είναι φημισμένη για το χειροποίητο παγωτό της, αλλά δεν είναι ο κορυφαίος παραγωγός αυτής της γλυκιάς... αμαρτίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ώρα που ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, το παγωτό, ένα προϊόν συνώνυμο με το καλοκαίρι, έρχεται αυτόματα στη σκέψη, ως ένας νόστιμος τρόπος για την πολυπόθητη δροσιά.

Ευτυχώς, η ΕΕ έχει να προσφέρει πολλά παγωτά. Πέρυσι, η παραγωγή παγωτού αυξήθηκε κατά 2% στα 3,3 δισεκατομμύρια λίτρα, από 3,2 δισεκατομμύρια λίτρα το 2023, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat και παρουσιάζει το Euronews.

Unsplash

Έκπληξη στην κορυφή

Όσον αφορά τη χώρα που παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες παγωτού, τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν έκπληξη. Για πολλούς, η Ιταλία -φημισμένη για το κρεμώδες παγωτό Stracciatella- μπορεί να είναι η πρώτη χώρα που τους έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται αυτή την παγωμένη απόλαυση.



Ωστόσο, η Γερμανία είναι αυτή που στέφεται για άλλη μια φορά «βασίλισσα», παράγοντας 607 εκατομμύρια λίτρα το 2024. Η Γαλλία και η Ιταλία ακολούθησαν με 501 εκατομμύρια λίτρα και 492 εκατομμύρια λίτρα παγωτού, αντίστοιχα.

Μεταξύ των τριών κορυφαίων παραγωγών και των δύο χωρών που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα. Η Ισπανία κατέλαβε την τέταρτη θέση με 378 εκατομμύρια λίτρα παραγωγής το 2024, και η Πολωνία κατέληξε στην πέμπτη θέση, με 298 εκατομμύρια λίτρα παγωτού.

Μικρότεροι παραγωγοί που οδηγούν την ανάπτυξη

Αυτές οι πέντε χώρες μπορεί να παρήγαγαν τις μεγαλύτερες ποσότητες παγωτού σε απόλυτους αριθμούς, αλλά δεν οδήγησαν στην αύξηση του 2% που καταγράφηκε μεταξύ 2023 και 2024.



Η Πολωνία ήταν η μόνη χώρα μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών που είδε την παραγωγή της να αυξάνεται σε σύγκριση με το 2023. Παρήγαγε 29% περισσότερο παγωτό το 2024. Αντίθετα, η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση (12%) μεταξύ των μεγάλων παραγωγών.



Η μείωση ήταν ελαφρώς μικρότερη στην Ιταλία (-7%) και την Ισπανία (-6%). Ο κορυφαίος παραγωγός, η Γερμανία, είδε την παραγωγή του να μειώνεται κατά 1%.



Ωστόσο, η παραγωγή παγωτού αυξήθηκε σε περισσότερες χώρες της ΕΕ από ό,τι μειώθηκε, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της παραγωγής.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παράλληλα με την Πολωνία, οι μικρότεροι παραγωγοί ήταν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται το Βέλγιο, το οποίο είδε την παραγωγή του να αυξάνεται κατά 35%, καθώς και η Βουλγαρία (+19%) και η Τσεχία (+15%).

Freepik

Πρώτη η Γαλλία στις παγκόσμιες εξαγωγές



Η ποσότητα παγωτού που εξήχθη σε χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% από το 2023 (σε 265,3 εκατομμύρια κιλά). Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές από χώρες εκτός μπλοκ αυξήθηκαν σημαντικά κατά ένα τέταρτο, σημειώνοντας αύξηση 13,6 εκατομμυρίων κιλών.



Η κατάταξη διαφέρει όταν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις παγωτού στις χώρες της ΕΕ.



Η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγωτού στην ΕΕ, εξάγοντας 55,9 εκατομμύρια κιλά παγωτού το 2024. Αντιπροσωπεύει το 1/5 (21%) των συνολικών εξαγωγών παγωτού σε χώρες εκτός ΕΕ.



Ακολούθησαν η Ιταλία (42,6 εκατομμύρια κιλά) και η Ολλανδία (31,9 εκατομμύρια κιλά). Παρά το γεγονός ότι είναι ο σημαντικότερος παραγωγός παγωτού στην ΕΕ, η Γερμανία εξάγει μόνο 28,2 εκατομμύρια κιλά εκτός Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι κατευθύνει τις πωλήσεις της περισσότερο εντός της ενιαίας αγοράς και στους εγχώριους καταναλωτές της.