Όχι κρέας, ναι στο ψάρι – Τι προβλέπει η παράδοση για τον Δεκαπενταύγουστο του 2025

Ο Δεκαπενταύγουστος σηματοδοτεί το τέλος της δεκαπενθήμερης νηστείας που προηγείται της μεγαλύτερης θεομητορικής γιορτής της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Γιορτάζεται με μεγάλες τιμές από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, με εκκλησιασμό, υπαίθρια πανηγύρια και τραπέζια που γεμίζουν τοπικά εδέσματα και κρασί.

Φέτος, η γιορτή πέφτει Παρασκευή. Και αυτό έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: Για όσους τηρούν αυστηρά την εκκλησιαστική παράδοση, απαγορεύεται το κρέας και τα γαλακτοκομικά, επιτρέπεται όμως το ψάρι.

Το φετινό τραπέζι για τους νηστεύοντες

Ανήμερα, όσοι σέβονται το τυπικό, γεμίζουν το τραπέζι με θαλασσινά και ψάρια:

Τι τρώνε τον Δεκαπενταύγουστο ανά την Ελλάδα

Η γιορτή δεν έχει ενιαίο μενού όπως τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Κάθε τόπος τιμά την Παναγία με τα δικά του παραδοσιακά πιάτα:

Θάσος: Μοσχάρι στιφάδο ή κουνέλι, συνοδεία κόκκινου κρασιού από τη Μακεδονία.

Εύβοια & μέρη Πελοποννήσου: Κόκορας κοκκινιστός με χοντρό μακαρόνι και ξερή μυζήθρα, μαζί με τοπικά τυροπιτάρια.

Κέρκυρα: Η εμβληματική παστιτσάδα με σπετσερικό (μείγμα 12 μπαχαρικών) και τρυπητό μακαρόνι.

Σαμοθράκη, Αστυπάλαια, Λέσβος, Κρήτη: Αρνάκι ή κατσικάκι γεμιστό με ρύζι, μυρωδικά και εντόσθια.

Τζιά & Αμοργός: Πατατάτο με γίδινο κρέας σε πηχτή σάλτσα ντομάτας, μαγειρεμένο σε καζάνι.

Νάξος: Ρόστο, χοιρινό σε κρασί και ντομάτα με μακαρόνια ή τηγανητές πατάτες.

Κρήτη: Γαμήλιο πιλάφι με γίδα ή αρνί, μαγειρεμένο στον ζωμό τους και «ζεματισμένο» με στακοβούτυρο.

Τι αλλάζει φέτος

Σε όλες αυτές τις περιοχές, όταν ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Τετάρτη ή Παρασκευή , όπως το 2025 , τα πιάτα προσαρμόζονται. Αντί για κρέας, σερβίρονται εκδοχές με ψάρι και θαλασσινά, χωρίς να χαθεί το γιορτινό κλίμα.

Tips για να ετοιμάσετε το τραπέζι

Ψωνίστε από την Πέμπτη – η αγορά ανήμερα γίνεται χαμός.

Αν βγείτε έξω, κλείστε τραπέζι νωρίς – ειδικά σε ψαροταβέρνες και παραθαλάσσια εστιατόρια.

Προετοιμάστε σαλάτες και ορεκτικά από την παραμονή για να απολαύσετε χρόνο με τους καλεσμένους.

Συνοδέψτε με δροσερά ποτά – λευκό κρασί, ούζο ή σπιτική λεμονάδα.

Φέτος, ο Δεκαπενταύγουστος έχει… γεύση θάλασσας για τους πιστούς που τηρούν το τυπικό.

Αλλά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το πνεύμα παραμένει το ίδιο: Γιορτή, συντροφιά, μουσική και πιάτα που κουβαλούν την παράδοση αιώνων.