Το Coq au Vin, παραδοσιακό γαλλικό πιάτο της Βουργουνδίας, ενσαρκώνει τη μαγεία της αργής μαγειρικής με κόκκινο κρασί, μυρωδικά και πλούσια σάλτσα. Στη Γαλλία σερβίρεται με πατάτες ή ψωμί, όμως η ελληνική εκδοχή του , ο κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες, προσφέρει μια εξίσου συγκλονιστική εμπειρία. Ο δυνατός χαρακτήρας του κόκορα δένει αρμονικά με την τοπική παραδοσιακή πάστα, παντρεύοντας τη μεσογειακή ζεστασιά με τη γαλλική φινέτσα. Ένα πιάτο που γεφυρώνει κουλτούρες μέσα από το κρασί, τη φωτιά και την αγάπη για το καλό φαγητό.

Υλικά (για 4-6 άτομα)

Για τον κόκορα

1 κόκορας (περίπου 1.5 – 2 κιλά), κομμένος σε μερίδες

750 ml κόκκινο κρασί (ιδανικά Βουργουνδίας ή κάποιο πλούσιο ελληνικό π.χ. Ξινόμαυρο)

2 καρότα κομμένα σε ροδέλες

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2-3 σκελίδες σκόρδο

1 κλωνάρι σέλερι (προαιρετικό)

1 φύλλο δάφνης

2-3 κλωνάρια θυμάρι ή 1 κ.γ. ξερό

100 γρ. μπέικον ή πανσέτα σε κύβους

200 γρ. μικρά κρεμμυδάκια (π.χ. για στιφάδο), καθαρισμένα

200 γρ. μανιτάρια (λευκά ή πορτομπέλο), κομμένα στη μέση

2 κ.σ. αλεύρι

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο ή βούτυρο

Αλάτι – πιπέρι

Λίγος μαϊντανός για το σερβίρισμα

Για τις χυλοπίτες

300-400 γρ. χυλοπίτες (κατά προτίμηση παραδοσιακές, φαρδιές)

Αλάτι

Βούτυρο ή ελαιόλαδο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Μαρινάρισμα (προαιρετικό αλλά αυθεντικό)

Τοποθέτησε τα κομμάτια του κόκορα σε ένα μεγάλο μπολ. Πρόσθεσε το κρασί, καρότο, το κρεμμύδι, σέλερι, σκόρδο, θυμάρι και δάφνη. Σκέπασε και άφησέ τα στο ψυγείο 12 ώρες ή όλη νύχτα.

2. Προετοιμασία

Στράγγιξε τον κόκορα, κράτα το κρασί και τα λαχανικά χωριστά.

Στέγνωσε τα κομμάτια του κόκορα με χαρτί κουζίνας και αλατοπιπέρωσέ τα.

Σοτάρισε τον κόκορα σε κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Βγάλε τον και κράτησέ τον στην άκρη.

Σοτάρισε το μπέικον, τα μικρά κρεμμυδάκια και τα μανιτάρια. Πρόσθεσε το αλεύρι και ανακάτεψε για 2 λεπτά.

3. Σιγομαγείρεμα

Βάλε ξανά τον κόκορα στην κατσαρόλα, μαζί με τα λαχανικά της μαρινάδας και το κρασί.

Σκέπασε και μαγείρεψε σε χαμηλή φωτιά για 1.5 – 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας και να δέσει η σάλτσα.

Αν η σάλτσα είναι αραιή, άφησέ τη λίγο ξεσκέπαστη να μειωθεί.

4. Χυλοπίτες

Βράσε τις χυλοπίτες σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες.

Στράγγισέ τες και ανακάτεψέ τες με λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν.

Σερβίρισμα

Βάλε τις χυλοπίτες στη βάση του πιάτου και από πάνω τοποθέτησε τον κόκορα με τη σάλτσα. Πασπάλισε με φρέσκο μαϊντανό και συνόδευσε με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.