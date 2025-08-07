Η κακαβιά είναι μια παραδοσιακή ελληνική ψαρόσουπα, που γεννήθηκε από τους ψαράδες για να αξιοποιούν τα «φτηνά» ψάρια της ημέρας. Με απλά υλικά, πατάτες, καρότα, κρεμμύδια, σκόρδο και ελαιόλαδο– και φρέσκα ψάρια όπως σκορπίνες ή λύχνοι, προσφέρει μια πλούσια, θρεπτική και γεμάτη θαλασσινή γεύση σούπα. Ο ζωμός γίνεται αρωματικός και γεμάτος σώμα, ειδικά αν πολτοποιηθούν κάποια λαχανικά. Σερβίρεται ζεστή, με χυμό λεμονιού και ψωμί. Η κακαβιά δεν είναι μόνο φαγητό, είναι μνήμη, παράδοση και θαλπωρή από τα βάθη της ελληνικής κουζίνας.

Υλικά (για 4-5 άτομα)

1,5 κιλό ψάρια για βραστό (σκορπίνες, δράκαινες, σάλπες, λύχνοι, πετρόψαρα – όσο πιο ποικίλα, τόσο καλύτερα)

4-5 πατάτες κομμένες στα 4

3 καρότα κομμένα ροδέλες

2 κρεμμύδια κομμένα στα 4

1 πράσο (προαιρετικά) κομμένο σε φέτες

2-3 σκελίδες σκόρδο (ολόκληρες)

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Χυμός από 2 λεμόνια

1 φύλλο δάφνης (προαιρετικά)

Αλάτι – πιπέρι

Νερό (όσο χρειάζεται να σκεπάζει τα υλικά)

Εκτέλεση

Προετοιμασία λαχανικών

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε τις πατάτες, τα καρότα, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το πράσο. Προσθέτουμε νερό τόσο ώστε να καλύπτονται καλά. Αλατίζουμε, ρίχνουμε το φύλλο δάφνης και βράζουμε για περίπου 20-25 λεπτά.

Προσθήκη ψαριών

Όταν τα λαχανικά είναι σχεδόν έτοιμα, προσθέτουμε τα καθαρισμένα ψάρια (χωρίς λέπια και εντόσθια). Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Βράζουμε για άλλα 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα ψάρια και να δέσει ο ζωμός.

Σούρωμα (προαιρετικό)

Αν θέλουμε καθαρή σούπα, αφαιρούμε τα ψάρια προσεκτικά, σουρώνουμε τον ζωμό και τον επαναφέρουμε με τα λαχανικά. Τα ψάρια σερβίρονται χωριστά σε πιατέλα, περιχυμένα με λίγο λεμόνι και λάδι.

Ολοκλήρωση

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού λίγο πριν το τέλος ή στο σερβίρισμα, ανάλογα με το πόσο «ξινή» τη θέλουμε.

Συμβουλές