Δεκαπενταύγουστος σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου σύμφωνα με το εορτολόγιο

Σήμερα, 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Κοίμησις της Θεοτόκου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος *

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Αυγούστου

1057 Κατά τη μάχη του Λουμφάναν, ο Μάλκομ Κάνμορ σκοτώνει τον βασιλιά της Σκωτίας Μάκβεθ και ο Λούλαχ στέφθηκε βασιλιάς στη θέση του. Δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα, ο Μάκβεθ είχε σκοτώσει τον βασιλιά Ντάνκαν, πατέρα του Μάλκομ.

1096 Ξεκινά η Α' Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων.

1261 Στέψη του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου στην Κωνσταντινούπολη μετά την από τους Φράγκους επανάκτησή της.

1534 Ιδρύεται στο Παρίσι από τον Ιγνάτιο Λογιόλα η θρησκευτική Εταιρεία του Ιησού.

1535 Ιδρύεται η πρωτεύουσα της Παραγουάης, Ασουνσιόν.

1620 Το βρετανικό πλοίο Mayflower ξεκινά από το Πλίμουθ της Αγγλίας για το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική.

1852 Το κροκέ εισάγεται στην Αμερική από την Αγγλία και γίνεται πολύ δημοφιλές περισσότερο σαν κοινωνικό γεγονός παρά σαν αθλητικό λόγω του ότι γυναίκες και άνδρες αγωνίζονται μαζί.

1858 Ο Βασιλιάς Όθωνας θεσπίζει με το βασιλικό διάταγμα «περί συστάσεως των Ολυμπίων» γενικούς αθλητικούς διαγωνισμούς κάθε 4 χρόνια με την επωνυμία «Ολύμπια» μέσα στο πλαίσιο διεθνών εκθέσεων που θα γίνονται στο Ζάππειο. Τον θεσμό αυτό τον χρηματοδοτεί ο Ευάγγελος Ζάππας και οι αγώνες μένουν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάππειες Ολυμπιάδες.

1877 Ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία, με το παιδικό τραγούδι "Mary had a little lab".

1903 Ο εκδότης Τζόζεφ Πούλιτζερ παραχωρεί 2 εκ. δολάρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια για να ιδρύσει σχολή δημοσιογραφίας.

1909 Δημοσιεύεται στις αθηναϊκές εφημερίδες η διακήρυξη του «Στρατιωτικού Συνδέσμου», που μιλάει για την ανάγκη ριζικής αλλαγής και οδηγεί στην εξέγερση στο Γουδί.

1914 Το πρώτο πλοίο διαπλέει τη Διώρυγα του Παναμά.

1919 Η Γαλλία ανακοινώνει ότι το 60% των ανδρών της αεροπορικής της δύναμης έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν κατά τον πόλεμο.

1923 Μετά από επιθυμία της κυβέρνησης της Θουριγγίας, η σχολή Μπαουχάους πραγματοποιεί έκθεση με έργα των τεσσάρων ετών της ύπαρξής της. Μεταξύ των δασκάλων της σχολής που συμμετέχουν στην έκθεση είναι οι Παουλ Κλέε και Βασίλι Καντίνσκι.

1939 Κάνει πρεμιέρα στο Χόλιγουντ η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του "Μάγου του Οζ" του Φράνκ Μπάουμ. Την Ντόροθι υποδυόταν η Τζούντι Γκάρλαντ.

1940 Άγνωστης εθνικότητας υποβρύχιο τορπιλίζει το ελληνικό «ελαφρύ καταδρομικό» «Έλλη» έξω από το λιμάνι της Τήνου όπου και βυθίζεται. Την επομένη επιβεβαιώνονται οι αρχικές υποψίες περί ιταλικής ευθύνης. Η Κυβέρνηση των Αθηνών ουδέν ανακοινώνει.

1945 Η Κορέα απελευθερώνεται, μετά από 35 χρόνια ιαπωνικής κατοχής. Χωρίζεται σε δύο κράτη: την κομμουνιστική Βόρεια και τη δημοκρατική Νότια.

1945 Η Ιαπωνία παραδίδεται «άνευ όρων» στις ΗΠΑ.

1947 Η Ινδία και το Πακιστάν κηρύσσονται ανεξάρτητα κράτη στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

1948 Νότια του 38ου παράλληλου, ιδρύεται η Δημοκρατία της (Νότιας) Κορέας.

1959 Οι Σοβιετικοί δεν επιτρέπουν στον Νίξον να δει το εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων κατά την επίσκεψή του.

1960 Η Δημοκρατία του Κονγκό κερδίζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

1960 Στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, αρχίζουν οι εγγραφές των πρώτων μαύρων σε σχολεία λευκών.

1961 Αρχίζει να χτίζεται το «Τείχος του Αίσχους» στο Βερολίνο, που για χρόνια θα χωρίζει τη Γερμανία σε ανατολική και δυτική.

1962 Η Ολλανδία υπογράφει συμφωνία με την οποία παραχωρεί στην Ινδονησία τη διακυβέρνηση της Νέας Γουινέας.

1965 Οι Μπιτλς παίζουν μπροστά σε 60.000 θεατές στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης.

1969 Αρχίζει το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ του Γούντστοκ, το οποίο έσπευσαν να παρακολουθήσουν χιλιάδες άνθρωποι. Ανάμεσα στους μουσικούς, που συμμετείχαν ήταν ο Κάρλος Σαντάνα, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζο Κόκερ, οι Stills, οι Nash και πολλοί άλλοι.

1971 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Νίξον αναγγέλλει την εφαρμογή ενός προγράμματος μονεταριστικής και οικονομικής εξυγίανσης των ΗΠΑ με την οποία τερματίζει την ισοδυναμία του δολαρίου με το απόθεμα της χώρας σε χρυσό.

1974 Αττίλας ΙΙ: Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η προέλαση τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Ίδια ημέρα φθάνοντας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Ανδρέας Παπανδρέου, εξερχόμενος του αεροπλάνου δηλώνει «Η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες».

1980 Η Ελλάδα «επανέρχεται» στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.

1992 Εκεχειρία υπογράφουν αξιωματούχοι της Γεωργίας και της Αμπχαζίας.

1994 Συλλαμβάνεται ο τρομοκράτης Ίλιτς Ραμίρες Σάντσες, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κάρλος».

1994 Την τέταρτη θέση κατακτά η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας στο Μουντομπάσκετ '94, που διεξήχθη στον Καναδά.

1995 Στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός Μουραγιάμα ζητά συγγνώμη για το ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα του στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αρνείται να προχωρήσει σε αποζημιώσεις.

1995 Συγκινητικές στιγμές ζουν οι εναπομείναντες Έλληνες στην Ίμβρο, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος συλλειτουργούν για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου.

1996 Κύπρος: Τη συμμετοχή των Γκρίζων Λύκων στα βίαια επεισόδια στην Κύπρο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ελληνοκυπρίων, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ.

2010 Ύστερα από 89 χρόνια πραγματοποιείται η ιστορική πατριαρχική Θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά του Πόντου.

Γεννήσεις στις 15 Αυγούστου

1769 Ναπολέων Α', αυτοκράτορας της Γαλλίας

1771 Γουόλτερ Σκοτ, Σκωτσέζος συγγραφέας

1857 Άλμπερτ Μπαλλίν, Γερμανός επιχειρηματίας

1865 Μικάο Ουσούι, Ιάπωνας πνευματικός ηγέτης

1876 Στυλιανός Γονατάς, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός

1892 Λουί ντε Μπρολί, Γάλλος φυσικός

1895 Λώρης Μαργαρίτης, Έλληνας πιανίστας και συνθέτης

1909 Θωμάς Ε. Υψηλάντης, Έλληνας πολιτικός

1913 Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

1914 Πολ Ραντ, Αμερικανός σχεδιαστής γραφικών

1922 Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας συνθέτης

1926 Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1929 Γεώργιος Ρουμπάνης, Έλληνας αθλητής

1944 Δημήτρης Σιούφας, Έλληνας πολιτικός

1955 Νένα Βενετσάνου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1972 Μπεν Άφλεκ, Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης

1978 Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1990 Τζένιφερ Λόρενς, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 15 Αυγούστου

423 Ονώριος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1057 Μάκβεθ, βασιλιάς της Σκωτίας

1118 Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1369 Φιλίππη του Αινώ, βασίλισσα της Αγγλίας

1799 Μπαρτελεμί Ζουμπέρ, Γάλλος στρατηγός

1967 Ρενέ Μαγκρίτ, Βέλγος ζωγράφος

1971 Πολ Λούκας, Ούγγρος ηθοποιός