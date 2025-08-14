Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,

Μιχαίου του προφήτου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Αυγούστου

1040 Ο βασιλιάς Ντάνκαν Α΄ της Σκωτίας σκοτώνεται σε μάχη εναντίον του ξαδέλφου και αντιπάλου του, Μάκβεθ. Ο τελευταίος τον διαδέχεται ως βασιλιάς της Σκωτίας.

1888 Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο, παρουσιάζεται ο φωνογράφος του Τόμας Έντισον παίζοντας μία ηχογράφηση του "The Lost Chord" του Άγγλου συνθέτη Άρθουρ Σάλιβαν.

1900 Η Συμμαχία των Οχτώ Χωρών καταλαμβάνει το Πεκίνο, σε μία εκστρατεία για τον τερματισμό της Εξέγερσης των Μπόξερς στην Κίνα.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Καταλαμβάνεται μετά από σκληρούς αγώνες η πρώτη αμυντική γραμμή των Τούρκων στην τοποθεσία Σαγγαρίου.

1922 Μικρασιατική Εκστρατεία: Η Στρατιά Μικράς Ασίας αρχίζει γενική σύμπτυξη.

1935 Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ρούσβελτ υπέγραψε το νόμο περί καθιέρωσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπληρώνοντας την προεκλογική υπόσχεση που είχε δώσει το 1932.

1941 Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούζβελτ και ο Άγγλος Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ εξαγγέλουν τον Χάρτη του Ατλαντικού.

1943 Αρχίζει η συνδιάσκεψη του Κεμπέκ στον Καναδά, κατά την οποία ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ θα αποφασίσουν τη συνέχιση του πολέμου ενάντια στην Ιαπωνία και τη Γερμανία.

1945 Η Ιαπωνία αποδέχεται την «άνευ όρων» συνθηκολόγηση. Ο Αυτοκράτορας Χιροχίτο αναγγέλλει, την επομένη, την απόφαση αυτή από ραδιοφώνου προς τον Ιαπωνικό λαό.

1945 Στη Γαλλία, μετά από μια δίκη που κράτησε πολλές βδομάδες, στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο τον στρατηγό Φιλίπ Πεταίν, αρχηγό της κυβέρνησης του Βισύ. Λίγες μέρες αργότερα, στις 17 Αυγούστου, ο Πρόεδρος Ντε Γκωλ του δίνει χάρη και μετατρέπει την ποινή του σε ισόβια.

1947 Ακριβώς τα μεσάνυχτα το Πακιστάν και η Ινδία αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Το Πακιστάν τιμά την επέτειο στις 14 Αυγούστου, ενώ η Ινδία στις 15 Αυγούστου.

1949 Στη Συρία ο πρόεδρος Χουσνί Ζαγίμ και ο πρωθυπουργός Μοχσέν ελ Μπαράλι δολοφονούνται κατά την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος.

1959 Ανεγείρεται ελληνικό εργοστάσιο σπίρτων στο Λαύριο.

1969 Ισχυρός σεισμός, με επίκεντρο τον Κορινθιακό, προκαλεί πολλές ζημιές σε οικήματα.

1971 Το Μπαχρέιν ανακοινώνει την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία.

1974 Αρχίζει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση (Αττίλας ΙΙ) της Τουρκίας στην Κύπρο με την προέλαση στρατευμάτων της, χωρίς ουσιαστική παρουσία αντιμαχομένων δυνάμεων.

Γεννήσεις στις 14 Αυγούστου

1742 Πάπας Πίος Ζ΄

1777 Χανς Κρίστιαν Έρστεντ, Δανός φυσικός

1840 Μπριτόν Ριβιέρ, Άγγλος ζωγράφος

1851 Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης

1908 Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός

1926 Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος συγγραφέας κόμικς

1945 Βιμ Βέντερς, Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός

1959 Μάρσα Γκέι Χάρντεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1960 Σάρα Μπράιτμαν, Αγγλίδα υψίφωνος, τραγουδοποιός και ηθοποιός

1963 Εμμανουέλ Μπεάρ, Γαλλίδα ηθοποιός

1966 Χάλι Μπέρι, Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο

1978 Τάσος Κυριάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1983 Μίλα Κούνις, Ουκρανή ηθοποιός

1988 Λιούμπομιρ Φέισα, Σέρβος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 14 Αυγούστου

1040 Ντάνκαν Α', βασιλιάς της Σκωτίας

1956 Μπέρτολτ Μπρεχτ, Γερμανός συγγραφέας

1956 Κόνσταντιν φον Νόιρατ, Γερμανός διπλωμάτης

1972 Νίκος Φέρμας, Έλληνας ηθοποιός

1988 Ρόυ Μπιουκάναν, Αμερικανός κιθαρίστας

1988 Έντσο Φερράρι, Ιταλός οδηγός αγώνων και επιχειρηματίας, ιδρυτής της Ferrari

1996 Σολωμός Σολωμού, Κύπριος ακτιβιστής

1996 Καμίλα Χορν, Γερμανίδα χορεύτρια και ηθοποιός

2001 Δωρόθεος Στέκας, Έλληνας μητροπολίτης

2006 Μπρούνο Κίρμπι, Αμερικανός ηθοποιός

2010 Ράλλης Κοψίδης, Έλληνας καλλιτέχνης και συγγραφέας