Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 16 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος,

Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού,

Αγίου Διομήδου μάρτυρος,

Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη,

Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου),

Αγίου Σταματίου από Βόλο

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Αυγούστου

963 Ο Νικηφόρος Β´ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1513 Μάχη των Σπιρουνιών: ο Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας και οι αυτοκρατορικοί του σύμμαχοι νικούν τις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάζονται να υποχωρήσουν.

1841 Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζον Τάιλερ, ασκεί βέτο σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα επέτρεπε τη επαναλειτουργία της Second Bank of the United States. Εξοργισμένα μέλη του κόμματος Whig, δημιουργούν επεισόδια στην πιο βίαιη αντικυβερνητική διαδήλωση που έλαβε χώρα στο Λευκό Οίκο.

1858 Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Τζέιμς Μπιουκάναν, εγκαινιάζει το νέο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τη Βασίλισσα Βικτωρία. Εντούτοις, λόγω αδύναμου σήματος, η υπηρεσία θα τεθεί εκτός λειτουργίας λίγες εβδομάδες αργότερα.

1896 Εντοπίζονται κοιτάσματα χρυσού στον ποταμό Κλοντάικ του Βορειοδυτικού Καναδά.

1914 Από τη μέρα αυτή ο Αυστριακός Αδόλφος Χίτλερ πολεμά ως εθελοντής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με το μέρος των Γερμανών.

1921 Σκληρές μάχες λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων, στη μάχη για την κατάληψη των υψωμάτων του Τουρμπάν Τεπέ και των Δίδυμων Λόφων.

1930 Δημιουργούνται τα πρώτα έγχρωμα κινούμενα σχέδια. Δημιουργός τους ο Αμερικανός Ub Iwerks.

1936 Ολοκληρώνονται οι 11οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου που γίνονται κάτω από το βλέμμα του Χίτλερ. Για πρώτη φορά μεταφέρεται η Ολυμπιακή Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία με 3.075 δρομείς. Στην τελετή έναρξης της 1ης Αυγούστου σημαιοφόρος της Ελληνικής Ομάδας είναι ο 67χρονος Σπύρος Λούης, που τον έχει προσωπικά προσκαλέσει ο Χίτλερ. Πρωτοεμφανίζονται ως ολυμπιακά αθλήματα το μπάσκετ και το χάντμπολ. Παίρνουν μέρος 3.410 αθλητές και 328 αθλήτριες από 46 κράτη. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς, που κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια: στα 100μ (10.3 στις 3/8), στα 200μ (20.7 στις 5/8), στο άλμα εις μήκος (8.06 στις 4/8) και στα 4x100μ (39.8 στις 9/8) ρεκόρ που θα επαναλάβει ο Καρλ Λιούις το 1984 στο Λος Άντζελες, που, όπως και ο Όουενς, είναι γεννημένος στην Αλαμπάμα.

1939 Το Ράιχ απορρίπτει το αίτημα της Πολωνίας, διεκδικώντας και το Λιμόρτζε και το Ντάντσιχ.

1940 Μια μέρα μετά τον τορπιλισμό της «Έλλης» στην Τήνο, ομάδα δυτών που συγκροτήθηκε από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων αξιωματικών, ανασύρει από τον βυθό τεμάχια από δύο ιταλικές τορπίλες.

1941 Ο Στάλιν συμφωνεί να γίνουν συνομιλίες μεταξύ ΕΣΣΔ, ΗΠΑ και Βρετανίας.

1954 Το «Sports Illustrated» κυκλοφορεί για πρώτη φορά από την εταιρεία Time Inc. και κοστίζει 25 σεντς. Υποστηρίζεται ότι 250.000 συνδρομές είχαν πουληθεί πριν ακόμα το περιοδικό βγει από το τυπογραφείο.

1960 Η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1960 Ο Τζόζεφ Κίτινγκερ πέφτει με αλεξίπτωτο από τα 31.330 μέτρα, πάνω από το Νέο Μεξικό. Μέχρι το 2003, διατηρεί το παγκόσμιο ρεκόρ ύψους αλλά και ελεύθερης πτώσης, καθώς πέταξε χωρίς να ανοίξει το αλεξίπτωτο τα πρώτα 25.700 μέτρα.

1962 Ο μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Έπσταϊν, διώχνει από το συγκρότημα τον ντράμερ Πιτ Μπεστ και προσλαμβάνει στη θέση του τον Ρίνγκο Σταρ. Περίπου ένα μήνα αργότερα, το συγκρότημα θα ηχογραφήσει την πρώτη του επιτυχία «Love me do».

1968 Οι «Jackson Five», το μικρότερο μέλος των οποίων ήταν ο Μάικλ Τζάκσον, κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους δίπλα στην Νταϊάνα Ρος και τις Σαμπρίμς, σε συναυλία στην Καλιφόρνια.

1972 Στο Μαρόκο, σε μια απροσδόκητη επίθεση, η πολεμική αεροπορία επιτίθεται εναντίον του αεροπλάνου που μετέφερε τον βασιλιά Χασάν Β'. Ηγέτης της εξέγερσης είναι ο συνταγματάρχης Κουέρα, ενώ από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα.

1974 Ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά την αυτοεξορία του λόγω της δικτατορίας.

1983 Στις ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος παραδέχεται ότι, ο πρώην αξιωματικός της Γκεστάπο Κλάους Μπάρμπι, ο άνθρωπος που στη Γαλλία αποκαλείται Χασάπης της Λυών, ήταν κατάσκοπος των Αμερικανών, από τους οποίους βοηθήθηκε για να διαφύγει στη Βολιβία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1988 Ξεκινά το διεθνές φιλικό τουρνουά του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη με συμμετοχή του Άγιαξ, της Πενιαρόλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Με την Πενιαρόλ παίζει ο Ζίκο και με τον Ολυμπιακό ο Λάγιος Ντέταρι. Το κατέκτησε ο Άγιαξ νικώντας στον Τελικό τον Ολυμπιακό.

1991 Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν υπόγεια πυρηνική δοκιμή στη Νεβάδα.

1992 Η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνείται, για άλλη μια φορά, την επιστροφή της Μόρφου.

1993 100 Βρετανοί βουλευτές όλων των παρατάξεων υπογράφουν ψήφισμα, ζητώντας από την κυβέρνησή τους να ασκήσει την επιρροή της για την παράδοση της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της.

1996 Κηδεύεται στο Παραλίμνι της Κύπρου το δεύτερο θύμα της τουρκικής θηριωδίας, Σολωμός Σολωμού.

2010 Πεθαίνει ο Δημήτριος Ιωαννίδης, Έλληνας στρατιωτικός και δικτάτορας κατά την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών σε ηλικία 98 ετών.

Γεννήσεις στις 16 Αυγούστου

1744 Πιερ Μεσαίν, Γάλλος αστρονόμος

1845 Γκάμπριελ Λίπμαν, Γάλλος φυσικός

1888 Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, Βρετανός στρατιωτικός και συγγραφέας

1895 Λιάνε Χάιντ, Αυστριακή ηθοποιός

1919 Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας

1920 Τσαρλς Μπουκόφσκι, Αμερικανός συγγραφέας

1920 Νότης Περγιάλης, Έλληνας συγγραφέας και ηθοποιός

1954 Τζέιμς Κάμερον, Καναδός σκηνοθέτης

1958 Μαντόνα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και σκηνοθέτης

1962 Στιβ Καρέλ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1971 Στέφαν Κλος, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1975 Παντελής Κωνσταντινίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1983 Νίκος Ζήσης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 16 Αυγούστου

1297 Ιωάννης Β΄ Μέγας Κομνηνός, αυτοκράτορας της Τραπεζούντας

1705 Γιακόμπ Μπερνούλι, Ελβετός μαθηματικός και επιστήμονας

1888 Τζον Στιθ Πέμπερτον, Αμερικανός φαρμακοποιός, εφευρέτης της Coca-Cola

1899 Ρόμπερτ Μπούνσεν, Γερμανός χημικός

1920 Τζόζεφ Λόκυερ, Άγγλος αστρονόμος

1938 Ρόμπερτ Τζόνσον, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1948 Μπέιμπ Ρουθ, Αμερικανός αθλητής του μπέιζμπολ

1971 Βίλχελμ Λιστ, Γερμανός στρατάρχης

1974 Σωτήρης Σταυριανάκος, Έλληνας στρατιωτικός

1977 Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός

1988 Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας

2005 Βίκυ Μοσχολιού, Ελληνίδα τραγουδίστρια

2005 Αλεξάντερ Γκομέλσκι, Ρώσος προπονητής καλαθοσφαίρισης

2006 Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων