Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Λεύκιου,

Αγίου Μύρωνος μάρτυρος,

Αγίου Στράτωνος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα *

Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 17 Αυγούστου

986 Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον Σαμουήλ νικούν τον Βυζαντινό στρατό στις Πύλες του Τραϊανού. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Β' διαφεύγει.

1828 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει το πρώτο Τάγμα Πυροβολικού, αποτελούμενο από ίδιο επιτελείο με έξι πυροβολαρχίες υπό τη διοίκηση του Σ/ρχη (ΠΒ) Ν. Πιέρρου.

1877 Ο Αμερικανός εγκληματίας Billy The Kid «χτυπά» για πρώτη φορά. Πρώτο του θύμα ο χρυσοθήρας της Αριζόνα, F.P. Cahill.

1895 Αρχίζουν οι μεγάλες σφαγές των Αρμενίων στη Κωνσταντινούπολη και γενικότερα στη Τουρκία.

1901 Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην ακρόπολη του χωριού Σέσκλο, κοντά στον Βόλο.

1913 Οι ελληνικές αρχές εγκαταστάθηκαν επίσημα στο Καστελόριζο.

1919 Ο Μουσταφά Κεμάλ πασάς ανακηρύσσεται γενικός διοικητής της Ανατολής.

1944 Μπλόκο της Κοκκινιάς: Το Μπλόκο της Κοκκινιάς έχει μείνει στην ιστορία ως τραγωδία για την Νίκαια, κατά την οποία διεξήχθησαν ομαδικές εκτελέσεις στην περιοχή από τα κατοχικά στρατεύματα των Γερμανών και Ελλήνων ταγματασφαλιτών.

1945 Η Ινδονησία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ολλανδία. Πρώτος Πρόεδρος της χώρας ο Σουκάρνο.

1949 Ο Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει πλήρως το ορεινό συγκρότημα του Βιτσίου, απωθώντας τα τελευταία υπολείμματα κομμουνιστών ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού προς την Αλβανία. Τερματίζεται ουσιαστικά ο Εμφύλιος Πόλεμος που άρχισε το 1946.

1950 Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, και ενώ ο Νικόλαος Πλαστήρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αποσύρει τους υπουργούς του από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την πτώση της.

1962 Ανατολικογερμανοί μεθοριακοί φρουροί σκοτώνουν τον 18χρονο Πέτερ Φέχτερ καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το Τείχος του Βερολίνου για να περάσει στο Δυτικό Βερολίνο, καθιστώντας τον ένα από τα πρώτα θύματα του Τείχους.

1969 400.000 νέοι παρακολουθούν τη θρυλική συναυλία στο Γούντστοκ.

1969 Στις ΗΠΑ, 248 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν ο τυφώνας Camille πλήττει την πολιτεία του Μιζούρι. Οι υλικές ζημιές ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

1990 Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, καταδικάζοντας τις πολιτικές διώξεις του παρελθόντος, υπογράφει διάταγμα με το οποίο αποδόθηκε και πάλι η σοβιετική ιθαγένεια στον εξόριστο συγγραφέα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν.

1995 Η Κίνα πραγματοποιεί τη δεύτερη πυρηνική δοκιμή της μέσα στο 1995, προκαλώντας την αντίδραση πολλών χωρών.

1998 Ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον παραδέχεται ότι είχε «ανάρμοστη σωματική επαφή» με την υπάλληλο Μόνικα Λεβίνσκι. Την ίδια ημέρα παραδέχτηκε ότι «παραπλάνησε» τον λαό για τη σχέση του.

1999 Σεισμός 7,4 Ρίχτερ πλήττει την βορειοδυτική Τουρκία και σκοτώνει 17.000 άτομα και τραυματίζει 44.000.

2005 Ξεκίνησε από το Ισραήλ η εκκένωση της λωρίδας της Γάζας από Εβραίους εποίκους.

Γεννήσεις στις 17 Αυγούστου

1601 Πιερ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός

1645 Ζαν ντε Λα Μπρυγέρ, Γάλλος συγγραφέας

1786 Ντέιβιντ Κρόκετ, Αμερικανός στρατιωτικός και πολιτικός

1895 Άρης Μαλιαγρός, Έλληνας ηθοποιός

1930 Τεντ Χιουζ, Άγγλος ποιητής

1937 Σπύρος Φωκάς, Έλληνας ηθοποιός

1938 Θεόδωρος Γ. Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός

1943 Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός

1952 Νέλσον Πικέ, Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων

1953 Χέρτα Μύλερ, Γερμανίδα συγγραφέας

1960 Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης

1977 Τιερί Ανρί, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1977 Τάρια Τούρουνεν, Φινλανδή τραγουδίστρια (Nightwish)

Θάνατοι στις 17 Αυγούστου

1673 Ρενιέ ντε Γκράαφ, Ολλανδός ιατρός και ανατόμος

1850 Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, Αργεντινός στρατηγός

1969 Όττο Στερν, Γερμανός φυσικός

1973 Κόνραντ Άικεν, Αμερικανός συγγραφέας

1985 Σάκης Καράγιωργας, Έλληνας οικονομολόγος

1987 Ρούντολφ Ες, Γερμανός πολιτικός

1998 Νέλλη Σουγιουλτζόγλου, Ελληνίδα φωτογράφος