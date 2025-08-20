Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 20 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη,

Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου,

Προφήτου Σαμουήλ,

Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα *

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον Έλεγχο των Κουνουπιών (AMCA), μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου.

Στόχος της Ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο.

Η 20η Αυγούστου επελέγη, γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη, που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε: Ό,τι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Αυγούστου

917 Μάχη της Αγχιάλου: ο τσάρος Συμεών Α΄ της Βουλγαρίας νικά το βυζαντινό στρατό στην Αγχίαλο της Βουλγαρίας.

1775 Ισπανοί ιδρύουν την πόλη Τουσόν στην Αριζόνα.

1794 Μάχη των Πεσμένων Δέντρων: αμερικανικά στρατεύματα αναγκάζουν μία συμμαχία Ινδιάνων πολεμιστών σε άτακτη υποχώρηση.

1824 Εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα με τον τίτλο «Εφημερίς των Αθηνών».

1858 Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει για πρώτη φορά τη θεωρία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής. Παράλληλα δημοσιεύεται και η παρόμοια θεωρία του Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας.

1882 Κάνει πρεμιέρα στη Μόσχα η Ουβερτούρα 1812 του Πιότρ Τσαϊκόφσκι.

1914 Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τις Βρυξέλλες.

1920 Αρχίζει στο Ντιτρόιτ τη λειτουργία του ο πρώτος εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός.

1922 Στο Παρίσι γίνονται οι πρώτοι αγώνες στίβου γυναικών στους οποίους μετέχουν γυναίκες από όλο τον κόσμο. Περίπου 20.000 θεατές παρακολουθούν τους αγώνες.

1933 Στη Γερμανία, οι Ναζί παρουσιάζουν την τελευταία εφεύρεση, το ραδιόφωνο, που ετέθη στην υπηρεσία της χιτλερικής προπαγάνδας.

1939 Η Πολωνία στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της για να αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

1940 Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος Grand Slam από εφημερίδα του Σαν Φρανσίσκο. Ο όρος, που προέρχεται από το μπριτζ, «επιστρατεύεται» για να περιγράψει την συλλογή και των τεσσάρων πρωταθλημάτων του γκολφ από τον Bobby Jones και αργότερα υιοθετείται από το τένις και το μπέιζμπολ.

1942 Ο Γκλεν Σίμποργκ και ομάδα χημικών απομονώνουν για πρώτη φορά το πλουτώνιο.

1942 Την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου απαγορεύονται οι προβολείς στις πρεμιέρες του Χόλυγουντ, για να μη γίνεται η πόλη στόχος των βομβαρδιστικών. Την ίδια περίοδο απαγορεύεται η υπερβολική χρήση υφασμάτων για τα κοστούμια των ηθοποιών, ενώ μειώθηκαν και τα υλικά, που χρησιμοποιούσαν για τα σκηνικά.

1950 Απαγωγή της Τασούλας Πετρακογεώργη έξω από κινηματογράφο στην Κρήτη, από αδερφό ενός βουλευτή, τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Η απαγωγή προκαλεί κινητοποίηση του στρατού στη Μεγαλόνησο και η κρίση τερματίζεται με την παράδοση των δύο πρωταγωνιστών στη χωροφυλακή, στο χωριό Γαράζο, την 1/9/1950, αφού πριν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

1953 Κυπριακό: Η Ελλάδα προσφεύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας την αυτοδιάθεση της Κύπρου.

1960 Ρωσικός δορυφόρος με δύο ζωντανές σκυλίτσες επιστρέφει στη Γη μετά από ταξίδι στο διάστημα.

1960 Αποφασίζεται στην Ελλάδα η ίδρυση βιομηχανίας σιδήρου

1962 Ο Γιώργος Σεφέρης εγκαταλείπει οριστικά την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Ελλάδα.

1968 Η Σοβιετική Ένωση καταλύει την «Άνοιξη της Πράγας».

1969 Επεκτείνονται τα λιγνιτωρυχεία στην καρδιά της Πτολεμαΐδας.

1973 Ελλάδα: Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος χορηγεί γενική αμνηστία, δίνοντας χάρη και στον Αλέξανδρο Παναγούλη και ταυτόχρονα αίρεται ο στρατιωτικός νόμος στην Αθήνα και Πειραιά. Παράλληλα παραγράφονται όλα τα αδικήματα που είχαν τελεστεί παρασύροντας και εκείνα που είχαν διαπραχθεί από ανακριτικές Αρχές και όργανα.

1975 Η διαστημική αποστολή των ΗΠΑ Viking 1 ξεκινά το ταξίδι της με προορισμό τον Άρη.

1977 Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το διαστημόπλοιο Voyager 2.

1980 Ο Ιταλός Ράινχολντ Μέσνερ γίνεται ο πρώτος ορειβάτης που κατακτά μόνος του την κορυφή του Έβερεστ.

1991 Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν έξω από το Κοινοβούλιο της Σοβιετικής Ένωσης και διαμαρτύρονται για το πραξικόπημα, που «εκθρόνισε» από τη θέση του τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

1991 Το Κοινοβούλιο της Βαλτικής Δημοκρατίας της Εσθονίας κηρύσσει πλήρη ανεξαρτησία από την ΕΣΣΔ.

1995 Στην Ελβετία, πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Ούγκο Πρατ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικς και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα, Κόρτο Μαλτέζε.

1995 Στην Ινδία, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, τουλάχιστον 335 άτομα χάνουν τη ζωή τους σε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

1998 Ο στρατός των ΗΠΑ βομβαρδίζει τα στρατόπεδα της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και ένα «ύποπτο» εργοστάσιο χημικών στο Σουδάν, ως αντίποινα για το βομβαρδισμό των πρεσβειών των ΗΠΑ στην Κένυα και την Τανζανία, στις 7 Αυγούστου. Από την επίθεση καταστρέφεται ολοσχερώς το εργοστάσιο φαρμάκων al Shifa στο Χαρτούμ. Αξιωματούχοι του Προέδρου Κλίντον «δικαιολογούν» την επίθεση λέγοντας, ότι το εργοστάσιο είχε σχέση με την κατασκευή χημικών όπλων.

2001 Έπειτα από 18 χρόνια ζωής, τερματίζεται το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων με τις 4 δέσμες.

2003 Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Μίνως Κυριακού γίνεται ο πρώτος Έλληνας, που εκλέγεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF).

Γεννήσεις στις 20 Αυγούστου

1561 Τζάκοπο Πέρι, Ιταλός συνθέτης

1779 Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους, Σουηδός χημικός

1833 Μπέντζαμιν Χάρρισον, 23ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1860 Ραϊμόν Πουανκαρέ, Γάλλος πολιτικός

1890 Χάουαρντ Φίλιπς Λάβκραφτ, Αμερικανός συγγραφέας

1919 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1941 Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, Σέρβος πολιτικός

1948 Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος τραγουδιστής (Led Zeppelin)

1949 Νικόλας Άσιμος, Έλληνας τραγουδοποιός

1949 Κατιάνα Μπαλανίκα, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1949 Φιλ Λάινοτ, Ιρλανδός τραγουδιστής και μπασίστας (Thin Lizzy, Skid Row και Grand Slam)

1951 Μοχάμεντ Μόρσι, Αιγύπτιος πολιτικός

1966 Ενρίκο Λέτα, Ιταλός πολιτικός

1970 Φρεντ Ντερστ, Αμερικανός τραγουδιστής και σκηνοθέτης (Limp Bizkit)

1974 Έιμι Άνταμς, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

1983 Άντριου Γκάρφιλντ, Αμερικανός ηθοποιός

1983 Γιούρι Ζιρκόφ, Ρώσος ποδοσφαιριστής

1992 Ντέμι Λοβάτο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

Θάνατοι στις 20 Αυγούστου

1611 Τομά Λουί δε Βικτόρια, Ισπανός συνθέτης

1912 Γουίλιαμ Μπουθ, Άγγλος ιερέας, ιδρυτής του Στρατού της Σωτηρίας

1915 Πάουλ Έρλιχ, Γερμανός επιστήμονας

1917 Αδόλφος φον Μπάιερ, Γερμανός χημικός

1928 Στέφανος Σκουλούδης, Έλληνας πολιτικός

1961 Πέρσι Γουίλλιαμς Μπρίντγκμαν, Αμερικανός φυσικός

1978 Σπυρίδων Μακρής, Έλληνας γιατρός