Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 21 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 21 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου Θαδδαίου,

Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής,

Αλεξάνδρου του εν Ικονίω

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Αυγούστου

1192 Ο Μιναμότο νο Γιοριτόμο γίνεται σόγκουν και de facto κυβερνήτης της Ιαπωνίας.

1680 Ινδιάνοι καταλαμβάνουν τη Σάντα Φε (Νέο Μεξικό) από τους Ισπανούς.

1911 Πρώην υπάλληλος του Μουσείου του Λούβρου κλέβει τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

1926 Κίνημα Κονδύλη. Ανατρέπεται ο Πάγκαλος

1929 Αρχίζει τις εργασίες της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

1940 Ο Λέων Τρότσκι δολοφονείται στην κατοικία του κοντά στην Πόλη του Μεξικού.

1959 Η Χαβάη γίνεται 50ή πολιτεία των ΗΠΑ.

1967 Συλλαμβάνεται ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης

1970 Ιδρύεται ο ενιαίος Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.

1984 Η Άννα Βερούλη βρίσκεται ντοπαρισμένη μετά τα προκριματικά του ακοντισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες

1986 Από ηφαιστειακή έκρηξη του ηφαιστείου Σαμπεροέν και έκλυση δηλητηριωδών αερίων στη λίμνη Νιός, στο Καμερούν, 1.746 άτομα χάνουν τη ζωή τους

1991 Η Λετονία κηρύσσει την ανεξαρτησία της

1991 Καταρρέει το πραξικόπημα κατά του ηγέτη της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσώφ

2000 Ο Αρχηγός του Στόλου στη Ρωσία, επιβεβαιώνει ότι τα 118 μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου Κουρσκ είναι νεκροί. Διαβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας στη θάλασσα του Μπάρεντς

2003 Τους 10.000 θα ξεπεράσουν οι νεκροί από τον καύσωνα στη Γαλλία. Ο Πρόεδρος Ζακ Σιράκ ζητάει τη διεξαγωγή σε βάθος έρευνας για το θέμα αυτό. Στην Πορτογαλία, 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την υπερβολική ζέστη τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

2004 O πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ολυμπιακή ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γίνεται ο Πύρρος Δήμας. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και είναι ο μοναδικός ως τώρα αρσιβαρίστας, με τρία χρυσά (1992, 1996, 2000) και ένα χάλκινο (2004).

Γεννήσεις στις 21 Αυγούστου

1754 Ουίλιαμ Μάρντοκ, Σκωτσέζος μηχανικός και εφευρέτης

1754 Μπάναστρ Τάρλετον, Άγγλος στρατιωτικός και πολιτικός

1765 Γουλιέλμος Δ', βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου

1872 Όμπρεϊ Μπίρντσλι, Άγγλος καλλιτέχνης

1903 Κώστας Γιαννίδης, Έλληνας συνθέτης

1907 Χάι Ζάρετ, Αμερικανός στιχουργός και συνθέτης

1921 Ντίνος Δημόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1923 Ζαννίνο, Έλληνας ηθοποιός

1936 Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1940 Ευάγγελος Σπανδάγος, Έλληνας μαθηματικός και συγγραφέας

1945 Βασίλης Πολυδούρης, Αμερικανός συνθέτης

1951 Γκλεν Χιουζ, Άγγλος τραγουδιστής και μπασίστας (Trapeze και Deep Purple)

1962 Τζον Κόρφας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1972 Λουσιάνο ντε Σόουζα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1973 Σεργκέι Μπριν, Ρώσος επιστήμονας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Google

1976 Νίκος Βέρτης, Έλληνας τραγουδιστής

1978 Μανώλης Σκούφαλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1984 Αλιζέ, Γαλλίδα τραγουδίστρια

1986 Γιουσέιν Μπολτ, Τζαμαϊκανός αθλητής

1988 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής

1991 Demy, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι στις 21 Αυγούστου

1762 Λαίδη Μαίρη Μόνταγκιου, Αγγλίδα συγγραφέας

1940 Λέων Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός

1973 Μπιλ Χάρις, Αμερικανός τρομπονίστας

1978 Τσαρλς Ιμς, Aμερικανός σχεδιαστής και αρχιτέκτονας

1979 Τζιουζέπε Μεάτσα, Ιταλός ποδοσφαιριστής