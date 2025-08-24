Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 24 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Κοσμά του Αιτωλού,

Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αιτωλία

Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Αυγούστου

49 π.Χ. Δεύτερη μάχη στον ποταμό Μπαγκράντας. Ο στρατηγός του Ιουλίου Καίσαρα, Γάιος Σκριμπόνιους Κούριος, ηττάται από τους Νουμίδες και αυτοκτονεί για να αποφύγει την αιχμαλωσία.

79 Ο Βεζούβιος εκρήγνυται. Η Πομπηία, το Ηράκλειο και οι Σταβίες θάβονται στην ηφαιστειακή τέφρα (σημείωση: αυτή η παραδοσιακή ημερομηνία έχει αμφισβητηθεί και πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι το γεγονός συνέβη στις 24 Οκτωβρίου).

410 Οι Βησιγότθοι υπό τον βασιλιά Αλάριχο λεηλατούν τη Ρώμη.

1185 Οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη.

1200 Ο βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας, ο οποίος υπέγραψε την πρώτη Μάγκνα Κάρτα, παντρεύεται τη 13χρονη Ισαβέλλα της Ανγκουλέμης στον Καθεδρικό Ναό του Μπορντό.

1215 O Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ κηρύσσει άκυρη τη Μάγκνα Κάρτα.

1349 Πογκρόμ κατά των Εβραίων στην Κολωνία, θεωρώντας τους υπεύθυνους για την πανώλη. Η εβραϊκή συνοικία καίγεται από τον όχλο και χιλιάδες διώχνονται από την πόλη.

1690 Ιδρύεται η Καλκούτα στην Ινδία από τον Τζομπ Τσάρνοκ.

1821 Οι Ισπανοί αναγνωρίζουν στο Μεξικό την ανεξαρτησία του.

1831 Ο Δαρβίνος σαλπάρει με το πλοίο Beagle για ένα πενταετές ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες που θα συλλέξει και οι παρατηρήσεις του θα τον οδηγήσουν στη θεωρία ότι τα είδη εξελίσσονται προσαρμοζόμενα στο περιβάλλον τους.

1847 Η Σαρλότ Μπροντέ ολοκληρώνει το χειρόγραφο του έργου της «Τζέιν Έιρ».

1857 Ξεσπά μια από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις στην αμερικανική ιστορία, γνωστή ως ο «πανικός του 1857»

1891 Ο Τόμας Έντισον κατοχυρώνει τον κινηματογραφικό φακό.

Γεννήσεις στις 24 Αυγούστου

1899 Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντινός συγγραφέας

1902 Φερνάν Μπρωντέλ, Γάλλος ιστορικός

1911 Μιχάλης Ράπτης, Έλληνας τροτσκιστής

1929 Γιάσερ Αραφάτ, Παλαιστίνιος πολιτικός

1944 Κριστίν Τσάμπακ, Αμερικανή δημοσιογράφος

1945 Κεν Χένσλι, Άγγλος μουσικός (Uriah Heep)

1946 Πασχάλης, Έλληνας τραγουδιστής

1948 Ζαν Μισέλ Ζαρ, Γάλλος συνθέτης και παραγωγός

1948 Σάουλι Νιινίστο, Φινλανδός πολιτικός

1951 Όρσον Σκοτ Καρντ, Αμερικανός συγγραφέας

1957 Στίβεν Φράι, Άγγλος ηθοποιός, δημοσιογράφος και συγγραφέας

1982 Ζοσέ Μποσίνγκουα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

1982 Κιμ Σέλστρεμ, Σουηδός ποδοσφαιριστής

1988 Ρούπερτ Γκριντ, Άγγλος ηθοποιός

Θάνατοι στις 24 Αυγούστου

842 Σάγκα, αυτοκράτορας της Ιαπωνίας

1779 Κοσμάς ο Αιτωλός, Έλληνας μοναχός

1883 Ερρίκος Ε', βασιλιάς της Γαλλίας

1888 Ρούντολφ Κλαούζιους, Γερμανός φυσικός

1895 Άλμπερτ Μάμερι, Άγγλος ορειβάτης και συγγραφέας

1943 Σιμόν Βέιλ, Γαλλίδα φιλόσοφος

1961 Γκύντερ Λίτφιν, Γερμανός ράφτης, το πρώτο πρόσωπο που πυροβολήθηκε στο Τείχος του Βερολίνου

1979 Χάνα Ράιτς, Γερμανίδα πιλότος