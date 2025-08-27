Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 27 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Αρκαδίου βασιλέως,

Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού,

Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης,

Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης

Όσιος, Οσία

Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Αυγούστου

1172 Ο Ερρίκος ο Νεότερος και η Μαργαρίτα της Γαλλίας στέφονται βασιλιάς και βασίλισσα της Αγγλίας.

1593 Ο Πιέρ Μπαριέρ αποτυγχάνει στην προσπάθειά του να δολοφονήσει το βασιλιά Ερρίκο Δ' της Γαλλίας.

1776 Οι βρετανικές δυνάμεις νικούν τις αμερικανικές στη μάχη του Λονγκ Άιλαντ, στο σημερινό Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

1810 Ναπολεόντειοι Πόλεμοι: το γαλλικό ναυτικό νικά το βρετανικό βασιλικό ναυτικό, αποτρέποντας την κατάληψη του λιμανιού του Γκραντ Πορτ στο Ιλ ντε Φρανς.

1813 Ο αυτοκράτορας Ναπολέων Α΄ της Γαλλίας νικά μία μεγαλύτερη δύναμη Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων στη μάχη της Δρέσδης.

1922 (Ιουλιανό Ημερολόγιο) Μικρασιατική Εκστρατεία: Τα τελευταία τμήματα του ελληνικού στρατού εγκαταλείπουν τη Σμύρνη, οι χριστιανικές συνοικίες παραδίδονται στις φλόγες και ξεσπάνε ωμότητες εναντίον του πληθυσμού.

2004 Η Μιρέλα Μανιάνι κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό στους Ολυμπιακούς αγωνές του 2004 στην Αθήνα.

Γεννήσεις στις 27 Αυγούστου

1770 Γκέοργκ Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ, Γερμανός φιλόσοφος

1858 Τζουζέπε Πεάνο, Ιταλός μαθηματικός

1905 Άρης Βελουχιώτης, Έλληνας αντιστασιακός

1908 Λίντον Τζόνσον, 36ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1909 Λέστερ Γιανγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας

1909 Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας συγγραφέας

1941 Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακρωτήριο

1951 Κρίστοφ Βάκερνάγκελ, Γερμανός ηθοποιός και συγγραφέας

1961 Τομ Φορντ, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης

1965 Άγγελος Ποστέκογλου, Αυστραλός ποδοσφαιριστής

1976 Μαρκ Γουέμπερ, Αυστραλός οδηγός αγώνων

Θάνατοι στις 27 Αυγούστου

1521 Ζοσκέν ντε Πρε, Φλαμανδός συνθέτης

1574 Ευστάχιος, Ιταλός ιατρός

1576 Τιτσιάνο, Ιταλός ζωγράφος

1629 Αντώνιος Βασιλάκης, Έλληνας ζωγράφος

1857 Ρούφους Ουίλμοτ Γκρίζγουολντ, Αμερικανός κριτικός και εκδότης

1922 Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Σμύρνης

1950 Τσέζαρε Παβέζε, Ιταλός συγγραφέας, κριτικός και μεταφραστής

1958 Έρνεστ Ορλάντο Λόρενς, Αμερικανός φυσικός

1965 Λε Κορμπυζιέ, Ελβετός αρχιτέκτονας

1975 Χαϊλέ Σελασιέ Α', αυτοκράτορας της Αιθιοπίας

1979 Λούις Μαουντμπάττεν, Άγγλος ναύαρχος και πολιτικός

1981 Σοφία Μινεΐκου, Ελληνίδα σύζυγος του Γεωργίου Παπανδρέου

1990 Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1997 Σωτηρία Μπέλλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

2001 Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας ακαδημαϊκός

2003 Διονύσης Παγουλάτος, Έλληνας ηθοποιός

2005 Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας συνθέτης