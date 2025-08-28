Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 28 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δάμων, Δάμωνας

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Αυγούστου

1521 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Βελιγράδι.

1640 Οι Σκωτσέζοι νικούν τον αγγλικό στρατό του βασιλιά Καρόλου Α' στη μάχη του Νιούμπερν.

1789 Ο Ουίλιαμ Χέρσελ ανακαλύπτει ένα νέο δορυφόρο του πλανήτη Κρόνου, τον Εγκέλαδο.

1826 Ξεκινά η τριήμερη Μάχη του Πολυαράβου όπου οι Μανιάτες αντιμετωπίζουν το στρατό του Ιμπραήμ. Η μάχη θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου. Οι απώλειες των Αράβων ήταν 1.100 νεκροί και 1.400 περίπου τραυματίες, οι δε των Ελλήνων 28 νεκροί και 75 τραυματίες.

1859 Γεωμαγνητική καταιγίδα κάνει το Βόρειο Σέλας τόσο λαμπρό ώστε να φαίνεται καθαρά από περιοχές των Η.Π.Α., της Ευρώπης ακόμα και της Ιαπωνίας.

1916 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας, τασσομένη στο πλευρό της Αντάντ. Την ίδια ημέρα η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ρουμανίας.

1962 Ισχυρή σεισμική δόνηση γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την Ελλάδα και περισσότερο στην Κορινθία, στο Ναύπλιο και την Τρίπολη. Απολογισμός ένας νεκρός και πέντε τραυματίες καθώς και υλικές ζημιές στην Κόρινθο.

1963 Πορεία στην Ουάσινγκτον: Ο αιδεσιμότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον λόγο του «Έχω ένα όνειρο».

Γεννήσεις στις 28 Αυγούστου

1476 Κανό Μοτονόμπου, Ιάπωνας ζωγράφος

1749 Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε, Γερμανός συγγραφέας

1867 Ουμπέρτο Τζορντάνο, Ιταλός συνθέτης

1899 Σαρλ Μπουαγιέ, Γάλλος ηθοποιός

1917 Τζακ Κίρμπι, Αμερικανός συγγραφέας και εικονογράφος

1957 Ίβο Γιοσίποβιτς, Κροάτης πολιτικός

1962 Ντέιβιντ Φίντσερ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1962 Ντι Μπράντλεϊ Μπάκερ, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής

1965 Σατόσι Τατζίρι, Ιάπωνας σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών

1965 Σανάια Τουέιν, Καναδή τραγουδίστρια

1969 Τζακ Μπλακ, Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και κιθαρίστας (Tenacious D)

1974 Μελίνα Ασλανίδου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1989 Θέσαρ Αθπιλικουέτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

2003 Κουβενζανέ Γουόλις, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι στις 28 Αυγούστου

632 Φάτιμα (κόρη του Μωάμεθ)

876 Λουδοβίκος ο Γερμανικός, Φράγκος βασιλιάς

1645 Ούγκο Γκρότιους, Ολλανδός φιλόσοφος και συγγραφέας

1665 Ελιζαμπέτα Σιρανί, Ιταλίδα ζωγράφος

1911 Γεράσιμος Μαρκοράς, Έλληνας ποιητής

1981 Μπέλα Γκούτμαν, Ούγγρος ποδοσφαιριστής

1987 Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης

1991 Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός και σκηνοθέτης

1994 Γιάννης Κουτσοχέρας, Έλληνας πολιτικός

2006 Νίκος Ντουφεξιάδης, Έλληνας τενόρος

2007 Αντόνιο Πουέρτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

2011 Λεωνίδας Κύρκος, Έλληνας πολιτικός