Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 31 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ανάμνησις της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου,

Των εν Νικομηδεία αγίων Μαρτύρων

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Αυγούστου

1056 Τερματίζεται η Μακεδονική Δυναστεία με το θάνατο της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας του Βυζαντίου χωρίς να αφήσει παιδιά.

1788 Ο Λάμπρος Κατσώνης καταναυμαχεί και τρέπει σε φυγή τουρκική μοίρα κοντά στην Κάρπαθο.

1876 Εκδιώκεται ο Σουλτάνος της Τουρκίας, Μουράτ Ε΄ εξαιτίας διανοητικού προβλήματος. Τον διαδέχεται ο αδερφός του, Αμπντούλ Χαμίτ Β΄.

1897 Ο Τόμας Έντισον κατοχυρώνει την εφεύρεση κινητοσκόπιο, τον πρώτο προβολέα κινηματογράφου.

1907 Υπογράφεται μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας συμφωνία με την οποία ολοκληρώνεται η Τριπλή Συνεννόηση

1913 Ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα Αϊντχόφεν στην ομώνυμη πόλη της Ολλανδίας.

1922 Μικρασιατική Εκστρατεία: Η ελληνική 11η Μεραρχία, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Καταστροφή της Σμύρνης: Οι Τούρκοι συνεχίζουν πυρπολήσεις στις ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης.

1932 Με υπουργική απόφαση στην Ελλάδα επαναφέρεται η παλιά ώρα, αντί της θερινής.

1955 Παρουσιάζεται το πρώτο ηλιακό αυτοκίνητο από τον Γουίλιαμ Γκομπ της εταιρείας Τζένεραλ Μότορς.

1957 Η Μαλαισία γίνεται ανεξάρτητη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

1959 Ιδρύεται ανεξάρτητη πατρίδα από την ΕΤΑ, βασισμένη στις μαρξιστικές αρχές στις βόρειες επαρχίες της Ισπανίας.

1961 Παραδίδεται στον υπουργό Συγκοινωνιών ο πρώτος ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

1961 Ψηφίζεται το νομοσχέδιο με το οποίο επικυρώνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α.

1962 Τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο γίνονται ανεξάρτητο κράτος.

1968 Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωη τους 12.000 άτομα στο βορειανατολικό Ιράν.

1971 Ο Ντέιβ Σκοτ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που οδηγεί αυτοκίνητο στη Σελήνη.

1980 Ιδρύεται το εργατικό συνδικάτο Αλληλεγγύη στην Πολωνία.

1991 Η Κιργισία κηρύττει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.

1994 Ο ΙRA (Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός) κηρύττει κατάπαυση του πυρός για πρώτη φορά στα 25 χρόνια ζωής του.

1994 Αποσύρονται από τη Γερμανία, έπειτα από 50 χρόνια, τα τελευταία ρωσικά στρατεύματα.

1999 Από συντριβή αεροσκάφους Μπόινγκ στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, σκοτώνονται 80 από τους 103 επιβάτες (η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία της Αργεντινής).

1999 Ο νεότερος γκραντ μάστερ στο σκάκι στον κόσμο γίνεται ο Βρετανός Ντέιβιντ Χάουελ, 8, που καταφέρνει να νικήσει το Βρετανό πρωταθλητή κόσμου.

2004 Πραγματοποιείται με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση αστραγάλου στην Ευρώπη από τον Ιταλό χειρουργό Σάντρο Τζανίνι στο ραλίστα Σιλβάνο Μπόρντον.

Γεννήσεις στις 31 Αυγούστου

12 Γάιος Καλιγούλας, Ρωμαίος αυτοκράτορας

161 Κόμμοδος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1834 Αμίλκαρε Πονκιέλλι, Ιταλός συνθέτης

1870 Μαρία Μοντεσσόρι, Ιταλίδα ιατρός και παιδαγωγός

1897 Φρέντρικ Μαρτς, Αμερικανός ηθοποιός

1934 Νίκος Ξανθόπουλος, Έλληνας ηθοποιός

1939 Ελευθέριος Ζούρος, Έλληνας βιολόγος

1948 Ρούντολφ Σένκερ, Γερμανός κιθαρίστας (Scorpions)

1949 Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός

1967 Τζην Χόγκλαν, Αμερικανός ντράμερ (Fear Factory)

1970 Νίκολα Γκρούεβσκι, πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ

1970 Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας

1970 Λεωνίδας Βόκολος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1972 Κώστας Κωνσταντινίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1977 Τζεφ Χάρντι, Αμερικανός παλαιστής

1979 Μίκι Τζέιμς, Αμερικανίδα παλαιστής

1982 Πέπε Ρέινα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 31 Αυγούστου

577 Ιωάννης Γ' Σχολαστικός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1056 Θεοδώρα, Βυζαντινή αυτοκράτειρα

1422 Ερρίκος Ε', βασιλιάς της Αγγλίας

1811 Λουί Αντουάν ντε Μπουγκαινβίλ, Γάλλος στρατιωτικός και εξερευνητής

1847 Ιωάννης Κωλέττης, Έλληνας πολιτικός

1864 Φερντινάντ Λασσάλ, Γερμανός νομικός, φιλόσοφος και ακτιβιστής

1867 Σαρλ Μπωντλαίρ, Γάλλος ποιητής

1941 Μαρίνα Τσβετάγεβα, Ρωσίδα ποιήτρια

1963 Ζωρζ Μπρακ, Γάλλος ζωγράφος

1969 Ρόκι Μαρτσιάνο, Αμερικανός πυγμάχος

1973 Τζον Φορντ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1981 Νικόλαος Καβαζαράκης, Έλληνας πολιτικός

1986 Χένρυ Μουρ, Άγγλος γλύπτης