Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 2 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Μάμαντος μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μάμας, Μάμαντας, Μάμα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

44 π.Χ. Η Κλεοπάτρα ανακηρύσσει το γιο της Καισαρίωνα συμβασιλέα της Αιγύπτου.

44 π.Χ. Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας εξαπολύει τον πρώτο του Φιλιππικό λόγο εναντίον του Μάρκου Αντώνιου.

31 π.Χ. Ναυμαχία του Ακτίου: ο Οκταβιανός νικά τη συμμαχία Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας.

1666 Ξεσπάει η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου που θα διαρκέσει τρεις ημέρες και θα καταστρέφει 10.000 κτίρια, μεταξύ των οποίων και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου.

1789 Ιδρύεται το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α.

1792 Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, γίνονται, με προτροπή του Μαρά, σφαγές επισκόπων και βασιλοφρόνων από τον όχλο σε φυλακές στο Παρίσι.

1866 Ξεσπάει εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Κρητική Επανάσταση έως το 1869, χωρίς επιτυχία.

1898 Μάχη του Ομντουρμάν, κατά την οποία οι Αιγύπτιοι και οι Βρετανοί νικούν τους φυλάρχους του Σουδάν. Στην εν λόγω μάχη γίνεται για πρώτη φορά και χρήση πολυβόλου σε μάχη.

1944 Β' Π.Π.: Αρχίζει η εκκένωσις της Ελλάδος από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι Γερμανοί εκτελούν 34 Έλληνες στην Καλλιθέα. Συντελείται η Σφαγή του Χορτιάτη από άτακτα τμήματα της Βέρμαχτ και Έλληνες ναζί.

1945 Με την παράδοση της Ιαπωνίας, λήγει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου «Μιζούρι» στα ανοιχτά του κόλπου το Τόκιο.

1945 Ανεξαρτητοποιείται το Βιετνάμ από τη Γαλλία.

1960 Εκλέγεται για πρώτη φορά κοινοβούλιο στην ιστορία του Θιβέτ (Ημέρα της Δημοκρατίας στο Θιβέτ).

1969 Εγκαθίσταται στο Ρόκβιλ Σέντερ της Νέας Υόρκης το πρώτο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ).

1987 Η εταιρεία Philips κυκλοφορεί το Video CD.

1998 Οι πιλότοι της Air Canada κάνουν την πρώτη τους απεργία στην ιστορία της εταιρείας.

2009 Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας επιχείρησε βομβιστική επίθεση στο Χρηματιστήριο (νέο κτίριο) στην λεωφ. Αθηνών.

Γεννήσεις στις 2 Σεπτεμβρίου

406 Αττίλας, βασιλιάς των Ούννων

1548 Βιτσέντζο Σκαμότσι, Ιταλός αρχιτέκτονας

1753 Μαρία Ιωσηφίνα της Σαβοΐας, βασίλισσα της Γαλλίας

1878 Βέρνερ φον Μπλόμπεργκ, Γερμανός στρατάρχης

1901 Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας ποιητής

1913 Μπιλ Σάνκλι, Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής και προπονητής

1923 Βαλέριαν Μπόροβτσικ, Πολωνός σκηνοθέτης

1950 Μίκαελ Ρόδερ, Γερμανός μουσικός (Neu! και Kraftwerk)

1959 Πέτρος Ξανθόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1964 Κιάνου Ριβς, Καναδός ηθοποιός

1966 Σάλμα Χάγιεκ, Μεξικανή ηθοποιός

1982 Τζόι Μπάρτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 2 Σεπτεμβρίου

421 Κωνστάντιος Γ΄, Ρωμαίος αυτοκράτορας

595 Ιωάννης Δ' Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1813 Ζαν Βικτόρ Μορό, Γάλλος στρατηγός

1865 Γουίλιαμ Ρόουαν Χάμιλτον, Ιρλανδός φυσικός, αστρονόμος και μαθηματικός

1877 Κωνσταντίνος Κανάρης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός

1906 Αθανάσιος Χατζηπανταζής, Έλληνας οπλαρχηγός

1910 Ανρί Ρουσσώ, Γάλλος ζωγράφος

1937 Πιερ ντε Κουμπερτέν, Γάλλος παιδαγωγός και ιστορικός, ιδρυτής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

1973 Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, Βρετανός συγγραφέας

1984 Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός

2004 Ελένη Ζαφειρίου, Ελληνίδα ηθοποιός