Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 3 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου,

Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου,

Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος,

Νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου,

Οσίας Φοίβης μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Άνθιμος, Άνθιμη

Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω *

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη

Φοίβος, Φοίβη

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου

36 π.Χ. Ο Μάρκος Βιψάνιος Αγρίππας, ναύαρχος του Οκταβιανού, νικά τον Σέξτο Πομπήιο, γιο του Πομπήιου, στη ναυμαχία του Ναύλοχου.

301 Ιδρύεται το κράτος του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία που εξακολουθεί να υφίσταται.

590 Εκλέγεται Πάπας ο Γρηγόριος Α' (Γρηγόριος ο Μέγας).

1189 Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

1783 Η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ υπογράφουν στο Παρίσι ειρήνη τερματίζοντας έτσι τον πόλεμο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και αναγνωρίζοντάς την ως ανεξάρτητη χώρα.

1826 Καταπλέει στο Ναύπλιο το πρώτο ατμοκίνητο ελληνικό πολεμικό πλοίο, "Καρτερία", με πλοίαρχο τον Άγγλο Φιλέλληνα Φρανκ Χέιστινγκς, ο οποίος είχε συνεισφέρει 5.000 λίρες για τη ναυπήγησή του.

1843 Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο βασιλιάς Όθωνας υπογράφει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας.

1878 Ναυάγιο στον Τάμεση με 640 και πλέον νεκρούς έπειτα από σύγκρουση δύο πλοίων.

1938 Ιδρύεται η Τέταρτη Διεθνής, υπό την ηγεσία του Τρότσκι.

1939 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ακολουθούν αυθημερόν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας.

1943 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η εισβολή των συμμαχικών δυνάμεων στην Ιταλική χερσόνησο με επιτυχή τα πρώτα γεφυρώματα στην Καλαβρία.

1947 Η Αίγυπτος αντιμέτωπη με τα πρώτα κρούσματα επιδημίας χολέρας, όπου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που εκφυλίστηκε σημειώθηκαν 7.000 θάνατοι.

1958 Αρχίζει στην Ελλάδα η εφαρμογή του Νόμου 4000 για την αντιμετώπιση των νεαρών ταραχοποιών (τεντιμπόηδες). Εφαρμόζεται το κούρεμα με την ψιλή και η διαπόμπευση των εν λόγω ατόμων.

1958 Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

1960 Εγκαινιάζεται στα Τέμπη η πλέον σύγχρονη γέφυρα στην Ελλάδα, η οποία συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Πηνειού.

1962 Παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα του Ευρίπου.

1974 Ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ).

1995 Ιδρύεται η αμερικανική διαδικτυακή εταιρεία για δημοπρασίες eBay.

2000 Κυκλοφορεί για πρώτη φορά η εφημερίδα Metrosport, η νο.1 σε πωλήσεις εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας.

Γεννήσεις στις 3 Σεπτεμβρίου

1568 Αντριάνο Μπανκιέρι, Ιταλός συνθέτης

1851 Όλγα, βασίλισσα της Ελλάδας

1856 Λούις Σάλλιβαν, Αμερικανός αρχιτέκτονας

1875 Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός μηχανικός και επιχειρηματίας

1905 Καρλ Ντέιβιντ Άντερσον, Αμερικανός φυσικός

1910 Μορίς Παπόν, Γάλλος πολιτικός

1929 Ειρήνη Παππά, Ελληνίδα ηθοποιός

1940 Εδουάρδο Γκαλεάνο, Ουρουγουανός δημοσιογράφος και συγγραφέας

1947 Μάριο Ντράγκι, Ιταλός τραπεζίτης και οικονομολόγος

1948 Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός

1949 Πέτρος Ζ', Πατριάρχης Αλεξανδρείας

1952 Σεχραζάτ, Τουρκάλα τραγουδίστρια

1976 Νίκος Δεληγιάννης, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1977 Όλοφ Μέλμπεργκ, Σουηδός ποδοσφαιριστής

1988 Ζερόμ Μπόατενγκ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 3 Σεπτεμβρίου

1120 Αδελφός Γεράρδος, ιδρυτής των Ιωαννιτών Ιπποτών

1658 Όλιβερ Κρόμγουελ, Άγγλος στρατιωτικός και πολιτικός

1883 Ιβάν Τουργκένιεφ, Ρώσος συγγραφέας

1948 Έντουαρντ Μπένες, Τσέχος πολιτικός

1962 Ε.Ε. Κάμινγκς, Αμερικανός ποιητής

1974 Χάρυ Παρτς, Αμερικανός συνθέτης

1983 Έλλη Λαμπέτη, Ελληνίδα ηθοποιός

1991 Φρανκ Κάπρα, Ιταλός σκηνοθέτης

1999 Δημήτρης Κουταλιανός, Έλληνας παλαιστής

2003 Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας συγγραφέας

2006 Γιώργος Θεοδοσιάδης, Έλληνας σκηνοθέτης

2008 Ιφιγένεια Χρυσοχόου, Ελληνίδα συγγραφέας