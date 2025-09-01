Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 1 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών,

Αγίου Ιησού του Ναυή,

Οσίου Μελετίου του νέου,

Οσίου Συμεών του Στυλίτου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης *

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια *

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Ισμήνη

Πολυτίμη

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου

272 π.Χ. Ο Βασιλεύς της Ηπείρου Πύρρος θανατώνεται στο Άργος.

1462 Οθωμανικός στόλος φθάνει στη Μυτιλήνη, υπό τον Έλληνα εξωμότη βεζίρη Μαχμούτ πασά όπου και αρχίζει την πολιορκία του κάστρου της Μυτιλήνης που υπερασπίζονται οι Ενετοί.

1865 Ο Τζόζεφ Λίστερ πραγματοποιεί την πρώτη επιτυχή εγχείριση με τη χρήση αναισθητικού.

1870 Διεξάγεται η Μάχη του Σεντάν, κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Ο Γαλλικός στρατός καταστρέφεται.

1887 Ο Εμίλ Μπερλίνερ πατεντάρει το γραμμόφωνο.

1902 Κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι η ταινία του Ζωρζ Μελιέ «Ταξίδι Στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.

1902 Έκρηξη λάβας από το ηφαίστειο Πελέ στη Μαρτινίκα, με απολογισμό 2.000 νεκρούς.

1917 Α' Π.Π.: Οι Ιταλοί εκκενώνουν τα Ιωάννινα και την υπόλοιπη Νότιο Ήπειρο που είχαν καταλάβει.

1923 Από σεισμό 7,9 Ρίχτερ καταστρέφεται εντελώς η Γιοκοχάμα. Σκοτώνονται 142.000 άνθρωποι και 2,5 εκατομμύρια μένουν άστεγοι.

1926 Νομιμοποιείται ο πολιτικός γάμος στην Τουρκία.

1939 Η Γερμανία επιτίθεται στην Πολωνία: Έναρξη του Β' Παγκόσμιου Πόλεμου.

1948 Ιδρύεται από τα Ηνωμένα Έθνη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

1956 Εγκαινιάζεται στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, η γέφυρα Τζων Μακάρθυ (John F. McCarthy), μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου, με μήκος 8,8 χλμ.

1960 Η Ε.Σ.Σ.Δ. είναι πρόθυμη να χορηγήσει βοήθεια στην Κύπρο, δηλώνει ο πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα, Σεργκέγιεφ, κατά την άφιξή του στη Λευκωσία.

1969 Ο συνταγματάρχης Μοαμάρ Καντάφι ανατρέπει με πραξικόπημα τον βασιλιά Ιντρίς, που παραθερίζει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την εξουσία στη Λιβύη.

1973 Αποχωρούν τα γαλλικά στρατεύματα από τη Μαδαγασκάρη.

1979 Ο "Πάιονιρ 11" γίνεται το πρώτο διαστημόπλοιο που επισκέπτεται τον πλανήτη Κρόνο όταν περνάει από αυτόν σε απόσταση 21.000 χλμ.

1991 Το Ουζμπεκιστάν γίνεται ανεξάρτητο από τη Σοβιετική Ένωση.

1997 Ανακοινώνεται από κοινή ομάδα Αμερικανών και Ρώσων επιστημόνων στις ΗΠΑ, η ανακάλυψη του σωματιδίου εξωτικού μεσονίου (νέο υποατομικό σωματίδιο).

Γεννήσεις στις 1 Σεπτεμβρίου

1875 Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ, Αμερικανός συγγραφέας

1879 Μιχαήλ Τσαμαδός, Έλληνας διπλωμάτης και πολιτικός

1887 Μπλεζ Σαντράρ, Ελβετός συγγραφέας

1912 Μήτσος Λυγίζος, Έλληνας συγγραφέας, ηθοποιός και σκηνοθέτης

1922 Ιβόν ντε Κάρλο, Καναδή ηθοποιός

1922 Βιτόριο Γκάσμαν, Ιταλός ηθοποιός

1923 Ρόκι Μαρτσιάνο, Αμερικανός πυγμάχος

1957 Γκλόρια Εστέφαν, Κουβανή τραγουδίστρια και ηθοποιός

1962 Ρουντ Γκούλιτ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής

1976 Γιώργος Ρους, Έλληνας τραγουδοποιός

1978 Μαξ Βιέρι, Αυστραλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 1 Σεπτεμβρίου

1557 Ζακ Καρτιέ, Γάλλος εξερευνητής

1715 Λουδοβίκος ΙΔ', βασιλιάς της Γαλλίας

1970 Φρανσουά Μωριάκ, Γάλλος συγγραφέας

1984 Ασημάκης Πανσέληνος, Έλληνας συγγραφέας