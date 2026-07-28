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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου

Ελλάδα Σεισμός Σκόπελος Local News

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκοπέλου

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και στη Στερεά Ελλάδα.

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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7) βόρεια της Σκοπέλου και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις Σποράδες, αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας και της Στερεάς  Ελλάδας.

Τα χαρακτηριστικά της δόνησης σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν τα εξής:

Αναθεωρημένη Λύση
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 28/07/2026 19:17:56.62
Μέγεθος : 4.1
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 39.3077
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 23.6366
Εστιακό Βάθος [km] : 14.2
Τοποθεσία : 20 Χλμ. ΒΑ της Σκιάθου

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