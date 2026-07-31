Ιταλία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στη Νάπολη - Σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε (λίγο πριν τις 9 ώρα Ελλάδας) σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη της Ιταλίας.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.

Παρότι η δόνηση δεν ήταν τόσο ισχυρού μεγέθους ήταν σε πολύ μικρό βάθος και σε πολλές συνοικίες της Νάπολης οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, ενώ πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Για την ώρα έχουν σημειωθεί 8 ελαφριοί τραυματισμοί και έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Κατολίσθηση, δε, σημειώθηκε και σε τμήμα βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλι, με τις εικόνες από τις συνέπειές της να είναι τρομαχτικές.

Significant damage following a M4.7 earthquake that struck the Campi Flegrei, west of Naples, Campania, southern Italy. pic.twitter.com/6yivOZbb3J — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, η ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε ότι υπήρξαν αναφορές για μικρές ζημιές σε κτίρια στη Νάπολη και τη γύρω περιοχή, προσέθεσε ωστόσο ότι τα συνεργεία της δεν είχαν δεχθεί άμεσα αιτήματα για παροχή βοήθειας ή διάσωση κατοίκων.

Τα τοπικά δρομολόγια τρένων και μετρό ανεστάλησαν προληπτικά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.