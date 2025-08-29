Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 29 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της:

Αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Αυγούστου

708 Κόβονται για πρώτη φορά χάλκινα νομίσματα στην Ιαπωνία.

1498 Ο Βάσκο ντα Γκάμα αναχωρεί από το Καλικούτ για να επιστρέψει στην Πορτογαλία.

1499 Οι Ενετοί παραδίδουν τη Ναύπακτο στους Οθωμανούς.

1526 Οι Οθωμανοί, με επικεφαλής τον Σουλεϊμάν Α' τον Μεγαλοπρεπή νικούν τον ουγγρικό στρατό στη Μάχη του Μοχάτς.

1541 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Βούδα, πρωτεύουσα του βασιλείου της Ουγγαρίας.

1756 Επταετής Πόλεμος: ο Φρειδερίκος Β΄ της Πρωσίας επιτίθεται στη Σαξωνία.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Οσμάν Πασάς εισβάλλει στην επαρχία των Σφακίων και καίει το Άσκυφο. Για πρώτη φορά μετά το 1770 οι Τούρκοι κυριεύουν τα Σφακιά.

1825 Αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Βραζιλίας.

1831 Ο Βρετανός επιστήμονας Μάικλ Φαραντέι (Michael Faraday) παρουσιάζει με επιτυχία τον πρώτο ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

1922 Μικρασιατική Εκστρατεία: Τουρκική εμπροσθοφυλακή εισέρχεται στην Προύσα.

1949 Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: Τελική νίκη του Εθνικού στρατού επί των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι, σηματοδοτεί τη λήξη του 3ετούς εμφυλίου.

1949 Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή στην έρημο του Καζακστάν.

1966 Οι Μπητλς (Beatles) δίδουν τη τελευταία τους συναυλία στο Κάντλστικ Παρκ (Candlestick Park) στην Καλιφόρνια.

2004 Λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Γεννήσεις στις 29 Αυγούστου

1321 Ιωάννης του Αρτουά του Ε, Γάλλος στρατιωτικός

1619 Ζαν Μπατίστ Κολμπέρ, Γάλλος πολιτικός

1632 Τζων Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος και ιατρός

1780 Ζαν Ωγκύστ Ντομινίκ Ενγκρ, Γάλλος ζωγράφος

1843 Ντέιβιντ Μπ. Χιλ, Αμερικανός πολιτικός

1862 Μωρίς Μαίτερλινκ, Βέλγος ποιητής

1915 Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Σουηδέζα ηθοποιός

1920 Τσάρλι Πάρκερ, Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης

1921 Σωτηρία Μπέλλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1931 Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας τραγουδιστής

1932 Λάκης Πετρόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1934 Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός

1936 Τζον Μακέιν, Αμερικανός πολιτικός

1946 Μπομπ Μπίμον, Αμερικανός αθλητής

1946 Δημήτρης Χριστόφιας, Κύπριος πολιτικός

1947 Τζέιμς Χαντ, Άγγλος οδηγός αγώνων

1956 Μπάμπης Ξανθόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1958 Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής, παραγωγός και χορευτής (Jackson 5)

1975 Ντάντε Μπάσκο, Αμερικανός ηθοποιός

1976 Γιώργος Καλαϊτζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 29 Αυγούστου

886 Βασίλειος Α΄, Βυζαντινός αυτοκράτορας

1972 Λάλε Άντερσεν, Γερμανίδα τραγουδίστρια

1982 Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Σουηδέζα ηθοποιός

1987 Λι Μάρβιν, Αμερικανός ηθοποιός

1991 Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας συγγραφέας, στιχουργός, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης