Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 30 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,

Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω,

Οσίου Φύλακος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα

Ευλάλιος, Ευλαλία

Φύλακας

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων

Η Διεθνής Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου, προκειμένου να επισύρει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για τη μοίρα των φυλακισμένων σε μέρη και υπό συνθήκες άγνωστες στους συγγενείς και τους νομικούς τους παραστάτες.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία των Οικογενειών των Εξαφανισμένων Κρατουμένων (FEDEFAM), που ιδρύθηκε το 1981 στην Κόστα Ρίκα για να καταγγείλει και να αποκαλύψει τις μυστικές φυλακίσεις και την εξαφάνιση κρατουμένων, μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στη Λατινική Αμερική την εποχή εκείνη, όπου κυριαρχούσαν οι στυγνές δικτατορίες.

Την ημέρα αυτή δίδεται η ευκαιρία να αποδοθούν οι οφειλόμενες τιμές στους διεθνείς οργανισμούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούνται και με το θέμα των εξαφανισμένων κρατουμένων: τη Διεθνή Αμνηστία, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Αυγούστου

526 Ο Θευδέριχος ο Μέγας πεθαίνει από δυσεντερία στη Ραβέννα. Η κόρη του, Αμαλασούνθα, αναλαμβάνει την εξουσία ως αντιβασίλισσα του 10χρονου γιου της Αταλάριχου.

1574 Ο Ραμ Ντας γίνεται ο τέταρτος Γκουρού των Σιχ.

1590 Ο Τοκουγκάβα Ιεγιάσου μπαίνει στο κάστρο του Έντο.

1791 Το βρετανικό πλοίο HMS Pandora βυθίζεται αφού προσάραξε σε ύφαλο την προηγούμενη ημέρα.

1799 Το σύνολο του ολλανδικού στόλου καταλαμβάνεται από τις βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Συνασπισμού των Πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης.

1835 Ιδρύεται η Μελβούρνη.

1836 Ιδρύεται η πόλη του Χιούστον.

1862 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: οι Συνομόσπονδες δυνάμεις (Νότιοι) νικούν τις δυνάμεις της Ένωσης (Βόρειοι) στη μάχη του Ρίτσμοντ.

1916 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Τουρκία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ρουμανίας.

1928 Ο Νεχρού ιδρύει την Ένωση για την Ανεξαρτησία της Ινδίας από τη βρετανική κυριαρχία.

1933 Ιδρύεται η γαλλική αεροπορική εταιρεία Αιρ Φρανς.

1941 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Ξεκινά η πολιορκία του Λένινγκραντ, που θα διαρκέσει 17 μήνες.

1944 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Συμμαχικές Δυνάμεις εισέρχονται θριαμβευτικά στην απελευθερωμένη από τους Γερμανούς γαλλική πρωτεύουσα.

1956 Κυπριακό: Βομβιστική επίθεση σε βρετανικό αρματαγωγό στο λιμάνι της Αμμοχώστου από την ΕΟΚΑ.

1961 Αποχωρούν τα τελευταία ισπανικά στρατεύματα από το Μαρόκο.

1974 Σε σιδηροδρομική τραγωδία στο Ζάγκρεμπ χάνουν τη ζωή τους 174 άνθρωποι.

1991 Το Αζερμπαϊτζάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.

1996 Στην Ολλανδία, η στρατιωτική θητεία γίνεται εθελοντική.

Γεννήσεις στις 30 Αυγούστου

1797 Μαίρη Σέλλεϋ, Αγγλίδα συγγραφέας

1811 Θεόφιλος Γκωτιέ, Γάλλος συγγραφέας

1852 Ιάκωβος Ερρίκος βαν'τ Χοφ, Ολλανδός χημικός

1860 Ισαάκ Λεβιτάν, Ρώσος ζωγράφος

1870 Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας

1871 Έρνεστ Ράδερφορντ, Νεοζηλανδός χημικός

1883 Τέο φαν Ντέσμπουργκ, Ολλανδός καλλιτέχνης

1896 Ρέιμοντ Μάσεϊ, Καναδός ηθοποιός

1898 Σίρλεϊ Μπουθ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1912 Έντουαρντ Πάρσελ, Αμερικανός φυσικός

1919 Βόλφγκανγκ Βάγκνερ, Γερμανός σκηνοθέτης

1937 Μπρους Μακλάρεν, Νεοζηλανδός οδηγός αγώνων και ιδρυτής της Μακλάρεν

1939 Τζον Πιλ, Άγγλος ραδιοφωνικός παρουσιαστής

1946 Άννα Μαρία, βασίλισσα της Ελλάδας

1954 Αλεξάντερ Λουκασένκο, Λευκορώσος πολιτικός

1970 Πάολο Σόουζα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

1972 Κάμερον Ντίαζ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1972 Πάβελ Νέντβεντ, Τσέχος ποδοσφαιριστής

1977 Καμίλ Κοσόφσκι, Πολωνός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 30 Αυγούστου

526 Θευδέριχος ο Μέγας, βασιλιάς των Οστρογότθων

1483 Λουδοβίκος ΙΑ', βασιλιάς της Γαλλίας

1928 Βίλχελμ Βίεν, Γερμανός φυσικός

1940 Τζόζεφ Τζον Τόμσον, Άγγλος φυσικός

1974 Δώρος Λοΐζου, Κύπριος ποιητής

1981 Ανδρέας Στράτος, Έλληνας πολιτικός

2003 Τσαρλς Μπρόνσον, Αμερικανός ηθοποιός

2006 Γκλεν Φορντ, Καναδός ηθοποιός

2007 Μαρία Μπονέλου, Ελληνίδα ηθοποιός