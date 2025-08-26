Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 26 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 26 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίων Αδριανού και Ναταλίας

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός

Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Αυγούστου

1071 Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Δ' Διογένης γνωρίζει καταστροφική ήττα στο Μαντζικέρτ της Αρμενίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του σουλτάνου Αλπ Αρσλάν.

1789 Γαλλική Επανάσταση. Η Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε τη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μάχη των Βασιλικών Φθιώτιδας (2η μέρα), ο Πανουργιάς και ο Γκούρας με 1.000 άνδρες νικούν τον Μπαϊράμ Πασά που κατέβαινε από Μακεδονία επί κεφαλής 8.000 ανδρών προκειμένου να ενωθεί με τον Ομέρ Βρυώνη.

1883 Έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στο νησί Ρακάτα της Ινδονησίας.

1926 Ελλάδα: Έκρηξη κινήματος: ο Γεώργιος Κονδύλης ανατρέπει το δικτατορικό καθεστώς του Θ. Πάγκαλου.

1959 Η Μπρίτις Μότορ Κορπορέσιον παρουσιάζει το "μίνι κούπερ" που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Άλεκ Ισιγόνις.

1960 Εκτελείται η Σταυρούλα Γκουβούση, 63 ετών, κάτοικος Λεωνιδίου Αρκαδίας, η οποία καταδικάστηκε σε θάνατο γιατί έπνιξε με τη βοήθεια του γιου της, τη νύφη της Μεταξία. Είναι η πρώτη μετά τον πόλεμο εκτέλεση γυναίκας για έγκλημα του ποινικού δικαίου.

1961 Εγκαινιάζονται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Παναγιώτη Κανελλόπουλο και κυβερνητικά στελέχη το πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης και ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός στη Λάρισα. Επίσης, το νέο ξενοδοχείο στο Βόλο και η αποπερατωθείσα σήραγγα στη λίμνη Κάρλα, χάρη στην οποία θα αποξηρανθεί έκταση 80.000 στρεμμάτων.

1978 Ο καρδινάλιος της Βενετίας Αλμπίνο Λουτσιάνι (Albino Luciani) εκλέγεται Πάπας ως Ιωάννης Παύλος Α'. Η Παποσύνη του θα διαρκέσει μόλις 33 ημέρες, καθώς θα αποβιώσει από καρδιακή προσβολή.

2003 Δημοσιοποιείται ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Ιράκ από την ημέρα που ο Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους των ΗΠΑ κήρυξε το τέλος του πολέμου, 1 Μαΐου 2003, ξεπέρασε τον αριθμό των νεκρών εκείνου κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Γεννήσεις στις 26 Αυγούστου

1728 Γιόχαν Χάινριχ Λάμπερτ, Ελβετός επιστήμονας

1743 Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός

1875 Τζων Μπάκαν, Σκωτσέζος ιστορικός και πολιτικός

1882 Τζέιμς Φρανκ, Γερμανός φυσικός

1910 Μητέρα Τερέζα, Αλβανή ιεραπόστολος

1933 Ρόμπερτ Τσάρτοφ, Αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός

1943 Ταντέους Ναλέπα, Πολωνός συνθέτης

1943 Δάκης, Έλληνας τραγουδιστής

1951 Έντουαρντ Βίτεν, Αμερικανός φυσικός

1971 Ταλία, Μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιός

1980 Μακόλεϊ Κάλκιν, Αμερικανός ηθοποιός

1980 Μανόλης Παπαμακάριος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1980 Κρις Πάιν, Αμερικανός ηθοποιός

1981 Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1981 Βαγγέλης Μόρας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 26 Αυγούστου

306 Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία

1212 Μιχαήλ Δ΄ Αυτωρειανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1723 Άντον φαν Λέβενχουκ, Ολλανδός βιολόγος

1865 Γιόχαν Ένκε, Γερμανός αστρονόμος

1910 Γουίλιαμ Τζέιμς, Αμερικανός ψυχολόγος και φιλόσοφος

1919 Γεώργιος Σουρής, Έλληνας ποιητής

1930 Λον Τσάνεϊ, Αμερικανός ηθοποιός

1974 Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός πιλότος

1978 Σαρλ Μπουαγιέ, Γάλλος ηθοποιός

2004 Λόρα Μπράνιγκαν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια