Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 25 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Βαρθολομαίου Αποστόλου,

Τίτου Αποστόλου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βαρθολομαίος *

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Αυγούστου

1258 Ο αντιβασιλιάς Γεώργιος Μουζάλων και τα αδέλφια του σκοτώνονται από τον όχλο, τον οποίο υποδαύλισε ο μετέπειτα αυτοκράτορας Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος προκειμένου να σφετεριστεί το θρόνο της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας.

1718 Ιδρύεται η Νέα Ορλεάνη.

1825 Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία.

1826 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Παύλος Μάριος (Μαρία) Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντος, φθάνει στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον Αγώνα.

1835 Η εφημερίδα The New York Sun αρχίζει να δημοσιεύει, σαν φάρσα, μία σειρά έξι κειμένων τα οποία μιλούν για τη ζωή στη Σελήνη.

1914 Διχασμός στην Ελλάδα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται από την πρωθυπουργία.

1920 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιστρέφει από το Παρίσι μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών.

1921 Η Γερμανία υπογράφει συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ, τερματίζοντας επίσημα την από 1917 εμπόλεμη κατάσταση.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία. Η Στρατιά Μικράς Ασίας, αφού δεν μπόρεσε να διασπάσει την τουρκική τοποθεσία στη Μάχη του Σαγγαρίου και να εισέλθει στην Άγκυρα, μεταπίπτει σε κατάσταση άμυνας.

1922 Μικρασιατική Εκστρατεία: Χάνει τη μάχη ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Η πόλη της Σμύρνης παραδίνεται στους Συμμάχους. Αρχίζει η έξοδος του Ελληνισμού της Σμύρνης, αλλά και των προσφύγων της ενδοχώρας που ακολουθούν την υποχωρητική κίνηση του Ελληνικού στρατού και έχουν ήδη συρρεύσει στην πόλη, προς την νησιωτική Ελλάδα. Ο Λόρδος Κώρζον προτείνει την ανάληψη της προστασίας των μειονοτήτων στην Θράκη και την Ανατολή από την Κοινωνία των Εθνών.

1939 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Αδόλφος Χίτλερ διατάζει επίθεση κατά της Πολωνίας για να την αναβάλει λίγες ώρες αργότερα.

1944 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Σύμμαχοι απελευθερώνουν το Παρίσι από τους Ναζί.

1944 Αποφυλακίζεται μετά από επτά χρόνια εξορίας και φυλάκισης ο αντιστασιακός παιδαγωγός και συγγραφέας Μιχάλης Παπαμαύρος.

1972 Η Κίνα χρησιμοποιεί βέτο για πρώτη φορά στον ΟΗΕ για να αποκλείσει το Μπανγκλαντές.

1975 Επανιδρύονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες στην Ελλάδα, που είχαν καταργηθεί από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

1975 Το υπουργικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, μετατρέπει με απόφασή του τις θανατικές καταδίκες των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου σε ισόβια δεσμά, προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης κυρίως για το εσπευσμένο της ενέργειας.

1981 Το αμερικανικό διαστημόπλοιο Βόγιατζερ 2 πλησιάζει τον Κρόνο στην κοντινότερη απόσταση ως τότε.

1988 Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει αιφνιδιαστικά στο Λονδίνο, όπου θα υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς.

1989 Έπειτα από ταξίδι 12 χρόνων στο Ηλιακό Σύστημα, η αμερικανική διαστημοσυσκευή Βόγιατζερ 2 πλησιάζει τον πλανήτη Ποσειδώνα.

1991 Η Λευκορωσία ζητάει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.

1991 Ο πρόεδρος της ρωσικής ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν δηλώνει ότι ο πρόεδρος της ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσώφ ευθύνεται για το πραξικόπημα, διότι ήταν οι ίδιοι οι συνεργάτες του, που το οργάνωσαν.

1991 Ο Καρλ Λιούις σπάει το 2 μηνών παγκόσμιο ρεκόρ του Λιρόι Μπουρέλ (9.90) στην Νέα Υόρκη στα 100 m με 9.86 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

1994 Στη Μεγάλη Βρετανία, σπάνια περίπτωση διδύμων με διαφορετικό χρώμα καταγράφεται στα ιατρικά χρονικά.

1997 Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κάνει δεκτή την αίτηση του τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα να απαγορευθεί στον Τζίμη Πανούση η χρησιμοποίηση στο μέλλον βιντεοκασετών, που έφτιαξε ο ίδιος και με τις οποίες σατίριζε τον Νταλάρα. Ο Πανούσης έκανε κριτική στις συναυλίες του Νταλάρα για την Κύπρο περνώντας έμμεσα το μήνυμα ότι δεν πήγε ούτε μια δραχμή για το σκοπό των συναυλιών! Μετά την καταδίκη ο Πανούσης θα συνεχίσει να σατιρίζει τον Νταλάρα αποκαλώντας τον «ακατανόμαστο».

2003 Ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του στίβου, ο Βρετανός τριπλουνίστας Τζόναθαν Έντουαρντς, ανακοινώνει την απόσυρσή του από τις μεγάλες διοργανώσεις.

2004 Ένα ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο στη Χιλή εντοπίζει το μικρότερο γνωστό πλανήτη εξωηλιακό πλανήτη.

2004 Η Φανή Χαλκιά κατακτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια, κόβοντας πρώτη το νήμα του τερματισμού σε χρόνο 52.82.

2004 Την απόσυρσή της από την ενεργό δράση ανακοινώνει η Νίκη Ξάνθου, που αποκλείεται στο μήκος.

2007 Μια σειρά από μεγάλες δασικές πυρκαγιές ξεκινούν στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και άλλα σημεία της Ελλάδας, ξεκινώντας έτσι τη μεγαλύτερη καταστροφή δασών στην καταγεγραμμένη ιστορία της χώρας, και μια από τις φονικότερες παγκοσμίως, αφού τα θύματα ανέρχονται σε δεκάδες.

2012 Το Βόγιατζερ 1 γίνεται η πρώτη διαστημοσυσκευή που εγκαταλείπει το ηλιακό σύστημα.

Γεννήσεις στις 25 Αυγούστου

1530 Ιβάν Δ', τσάρος της Ρωσίας

1744 Γιόχαν Γκότφριντ Χέρντερ, Γερμανός συγγραφέας

1767 Λουί Αντουάν Λεόν ντε Σαιν Ζυστ, Γάλλος στρατιωτικός και πολιτικός

1880 Γκιγιώμ Απολλιναίρ, Γάλλος ποιητής και κριτικός

1903 Άρπαντ Έλο, Ούγγρος σκακιστής

1912 Έριχ Χόνεκερ, Γερμανός πολιτικός

1918 Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας

1924 Ζούζα Κορμότσι, Ουγγαρέζα αντισφαιρίστρια

1930 Σον Κόνερι, Σκωτσέζος ηθοποιός και παραγωγός

1958 Τιμ Μπάρτον, Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος

1962 Βίβιαν Κάμπελ, Βορειοϊρλανδός κιθαρίστας (Def Leppard, Whitesnake, Dio και Thin Lizzy)

1964 Βασίλειος Κοτρωνιάς, Έλληνας σκακιστής

1976 Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Σουηδός ηθοποιός

Θάνατοι στις 25 Αυγούστου

79 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Ρωμαίος στρατιωτικός, συγγραφέας και φιλόσοφος

1227 Τζένγκις Χαν, ιδρυτής της Αυτοκρατορίας των Μογγόλων

1258 Γεώργιος Μουζάλων, Βυζαντινός αξιωματούχος

1774 Νικολό Τζομμέλλι, Ιταλός συνθέτης

1776 Ντέιβιντ Χιουμ, Σκωτσέζος φιλόσοφος και ιστορικός

1819 Τζέιμς Βατ, Σκωτσέζος εφευρέτης και μηχανικός

1822 Ουίλιαμ Χέρσελ, Γερμανός αστρονόμος

1867 Μάικλ Φαραντέι, Άγγλος επιστήμονας

1886 Ζηνόβιος Βάλβης, Έλληνας πολιτικός

1900 Φρίντριχ Νίτσε, Γερμανός φιλόσοφος

1908 Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός

1956 Άλφρεντ Κίνσεϊ, Αμερικανός βιολόγος

1981 Νάσος Κεδράκας, Έλληνας ηθοποιός

1984 Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας

1985 Σαμάνθα Σμιθ, Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια

2001 Aaliyah, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός

2002 Γιάννης Γκιωνάκης, Έλληνας ηθοποιός

2009 Τεντ Κένεντι, Αμερικανός πολιτικός