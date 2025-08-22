Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 22 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αγαθόνικος

Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Αυγούστου

1485 Ο Ριχάρδος Γ΄ της Αγγλίας σκοτώνεται στη Μάχη του Μπόσγουορθ. Τέλος του Οίκου των Πλανταγενετών.

1642 Αρχίζει ο Αγγλικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλοφρόνων και κοινοβουλευτικών.

1645 Οι Ενετοί παραδίδουν τα Χανιά στους Οθωμανούς.

1686 Ο Φραντσέσκο Μοροζίνι καταλαμβάνει από τους Οθωμανούς το Ναύπλιο.

1902 Ιδρύεται η Cadillac.

1902 Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Η.Π.Α. που οδηγεί αυτοκίνητο.

1910 Η Κορέα προσαρτάται από την Ιαπωνία, ξεκινώντας μία περίοδο ιαπωνικής κυριαρχίας στην Κορέα, που κράτησε μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Τα Α΄ και Γ΄ Σώματα Στρατού προσπαθούν με συντονισμένη ενέργεια να διευρύνουν το προγεφύρωμα στον Σαγγάριο.

1940 Μετά τον τορπιλισμό του Έλλη και της έντασης των ελληνοϊταλικών σχέσεων η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει ότι οι ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις θα ενισχύσουν την Ελλάδα εάν τυχόν υποστεί επίθεση.

1941 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί εκτελούν 40 Έλληνες στο Αμάρι της Κρήτης.

1942 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βραζιλία κηρύσσει πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα, (Γερμανία και Ιταλία, όχι όμως Ιαπωνία).

Γεννήσεις στις 22 Αυγούστου

1647 Ντενί Παπέν, Γάλλος φυσικός, μαθηματικός και εφευρέτης

1862 Κλωντ Ντεμπυσσύ, Γάλλος συνθέτης

1882 Δημήτρης Γληνός, Έλληνας εκπαιδευτικός και συγγραφέας

1887 Γιόχαν Λούντβιχ Γκραφ Σβερίν φον Κρόσιγκ, Γερμανός πολιτικός

1902 Λένι Ρίφενσταλ, Γερμανίδα σκηνοθέτης

1908 Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, Γάλλος φωτογράφος

1917 Τζον Λη Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας

1920 Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας

1922 Γιώργος Σαββάκης, Έλληνας ζωγράφος

1963 Τόρι Έιμος, Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1973 Κρίστεν Γουίγκ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1978 Γιάννης Γκαγκαλούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 22 Αυγούστου

1338 Γουλιέλμος της Αραγωνίας, δούκας των Αθηνών

1350 Φίλιππος ΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας

1485 Ριχάρδος Γ', βασιλιάς της Αγγλίας

1584 Γιαν Κοχανόφσκι, Πολωνός ποιητής

1806 Ζαν Ονορέ Φραγκονάρ, Γάλλος ζωγράφος

1891 Γιαν Νερούντα, Τσέχος συγγραφέας

1920 Άντερς Ζορν, Σουηδός ζωγράφος

1976 Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστρια