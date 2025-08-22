Ελλάδα Εορτολόγιο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σαν Σήμερα

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 22 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Αυγούστου.

Φωτ.: Unsplash
Φωτ.: Unsplash
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σήμερα, 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

  • Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Αγαθόνικος
  • Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Αυγούστου

1485 Ο Ριχάρδος Γ΄ της Αγγλίας σκοτώνεται στη Μάχη του Μπόσγουορθ. Τέλος του Οίκου των Πλανταγενετών.

1642 Αρχίζει ο Αγγλικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλοφρόνων και κοινοβουλευτικών.

1645 Οι Ενετοί παραδίδουν τα Χανιά στους Οθωμανούς.

1686 Ο Φραντσέσκο Μοροζίνι καταλαμβάνει από τους Οθωμανούς το Ναύπλιο.

1902 Ιδρύεται η Cadillac.

1902 Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Η.Π.Α. που οδηγεί αυτοκίνητο.

1910 Η Κορέα προσαρτάται από την Ιαπωνία, ξεκινώντας μία περίοδο ιαπωνικής κυριαρχίας στην Κορέα, που κράτησε μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Τα Α΄ και Γ΄ Σώματα Στρατού προσπαθούν με συντονισμένη ενέργεια να διευρύνουν το προγεφύρωμα στον Σαγγάριο.

1940 Μετά τον τορπιλισμό του Έλλη και της έντασης των ελληνοϊταλικών σχέσεων η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει ότι οι ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις θα ενισχύσουν την Ελλάδα εάν τυχόν υποστεί επίθεση.

1941 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί εκτελούν 40 Έλληνες στο Αμάρι της Κρήτης.

1942 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βραζιλία κηρύσσει πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα, (Γερμανία και Ιταλία, όχι όμως Ιαπωνία).

Γεννήσεις στις 22 Αυγούστου

  • 1647 Ντενί Παπέν, Γάλλος φυσικός, μαθηματικός και εφευρέτης
  • 1862 Κλωντ Ντεμπυσσύ, Γάλλος συνθέτης
  • 1882 Δημήτρης Γληνός, Έλληνας εκπαιδευτικός και συγγραφέας
  • 1887 Γιόχαν Λούντβιχ Γκραφ Σβερίν φον Κρόσιγκ, Γερμανός πολιτικός
  • 1902 Λένι Ρίφενσταλ, Γερμανίδα σκηνοθέτης
  • 1908 Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, Γάλλος φωτογράφος
  • 1917 Τζον Λη Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας
  • 1920 Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας
  • 1922 Γιώργος Σαββάκης, Έλληνας ζωγράφος
  • 1963 Τόρι Έιμος, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
  • 1973 Κρίστεν Γουίγκ, Αμερικανίδα ηθοποιός
  • 1978 Γιάννης Γκαγκαλούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι στις 22 Αυγούστου

  • 1338 Γουλιέλμος της Αραγωνίας, δούκας των Αθηνών
  • 1350 Φίλιππος ΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας
  • 1485 Ριχάρδος Γ', βασιλιάς της Αγγλίας
  • 1584 Γιαν Κοχανόφσκι, Πολωνός ποιητής
  • 1806 Ζαν Ονορέ Φραγκονάρ, Γάλλος ζωγράφος
  • 1891 Γιαν Νερούντα, Τσέχος συγγραφέας
  • 1920 Άντερς Ζορν, Σουηδός ζωγράφος
  • 1976 Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστρια
  • 1996 Μιρέιγ Φλερύ, Ελληνίδα υψίφωνος

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Εορτολόγιο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σαν Σήμερα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader