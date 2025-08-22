Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 22 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Αυγούστου.
Σήμερα, 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:
- Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Αγαθόνικος
- Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή
Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Αυγούστου
1485 Ο Ριχάρδος Γ΄ της Αγγλίας σκοτώνεται στη Μάχη του Μπόσγουορθ. Τέλος του Οίκου των Πλανταγενετών.
1642 Αρχίζει ο Αγγλικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ βασιλοφρόνων και κοινοβουλευτικών.
1645 Οι Ενετοί παραδίδουν τα Χανιά στους Οθωμανούς.
1686 Ο Φραντσέσκο Μοροζίνι καταλαμβάνει από τους Οθωμανούς το Ναύπλιο.
1902 Ιδρύεται η Cadillac.
1902 Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Η.Π.Α. που οδηγεί αυτοκίνητο.
1910 Η Κορέα προσαρτάται από την Ιαπωνία, ξεκινώντας μία περίοδο ιαπωνικής κυριαρχίας στην Κορέα, που κράτησε μέχρι το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Τα Α΄ και Γ΄ Σώματα Στρατού προσπαθούν με συντονισμένη ενέργεια να διευρύνουν το προγεφύρωμα στον Σαγγάριο.
1940 Μετά τον τορπιλισμό του Έλλη και της έντασης των ελληνοϊταλικών σχέσεων η Μεγάλη Βρετανία ανακοινώνει ότι οι ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις θα ενισχύσουν την Ελλάδα εάν τυχόν υποστεί επίθεση.
1941 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί εκτελούν 40 Έλληνες στο Αμάρι της Κρήτης.
1942 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βραζιλία κηρύσσει πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα, (Γερμανία και Ιταλία, όχι όμως Ιαπωνία).
Γεννήσεις στις 22 Αυγούστου
- 1647 Ντενί Παπέν, Γάλλος φυσικός, μαθηματικός και εφευρέτης
- 1862 Κλωντ Ντεμπυσσύ, Γάλλος συνθέτης
- 1882 Δημήτρης Γληνός, Έλληνας εκπαιδευτικός και συγγραφέας
- 1887 Γιόχαν Λούντβιχ Γκραφ Σβερίν φον Κρόσιγκ, Γερμανός πολιτικός
- 1902 Λένι Ρίφενσταλ, Γερμανίδα σκηνοθέτης
- 1908 Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, Γάλλος φωτογράφος
- 1917 Τζον Λη Χούκερ, Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας
- 1920 Ρέι Μπράντμπερι, Αμερικανός συγγραφέας
- 1922 Γιώργος Σαββάκης, Έλληνας ζωγράφος
- 1963 Τόρι Έιμος, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
- 1973 Κρίστεν Γουίγκ, Αμερικανίδα ηθοποιός
- 1978 Γιάννης Γκαγκαλούδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι στις 22 Αυγούστου
- 1338 Γουλιέλμος της Αραγωνίας, δούκας των Αθηνών
- 1350 Φίλιππος ΣΤ', βασιλιάς της Γαλλίας
- 1485 Ριχάρδος Γ', βασιλιάς της Αγγλίας
- 1584 Γιαν Κοχανόφσκι, Πολωνός ποιητής
- 1806 Ζαν Ονορέ Φραγκονάρ, Γάλλος ζωγράφος
- 1891 Γιαν Νερούντα, Τσέχος συγγραφέας
- 1920 Άντερς Ζορν, Σουηδός ζωγράφος
- 1976 Τζίνα Μπαχάουερ, Ελληνίδα πιανίστρια
- 1996 Μιρέιγ Φλερύ, Ελληνίδα υψίφωνος