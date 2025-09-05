Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 5 Σεπτεμβρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης, Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

1661 Ο Νικολά Φουκέ, υπουργός Οικονομικών του Λουδοβίκου ΙΔ' της Γαλλίας, συλλαμβάνεται στη Ναντ από τον Ντ' Αρτανιάν, τον αρχηγό των σωματοφυλάκων του βασιλιά.

1666 Τελειώνει η Μεγάλη Πυρκαγιά στο Λονδίνο, με 16 νεκρούς (διήρκεσε 3 ημέρες).

1774 Στη Φιλαδέλφεια (Β. Αμερικής) συνέρχεται για πρώτη φορά το «ηπειρωτικό κογκρέσο», στο οποίο αντιπροσωπεύτηκαν οι 13 τότε βορειοαμερικανικές αποικίες, το οποίο μετονόμασε τις Ηνωμένες Αποικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες, και αποτέλεσε τον πυρήνα της δημιουργίας των ΗΠΑ.

1793 Γαλλική Επανάσταση: Αρχίζει η Τρομοκρατία.

1836 Ο Σαμ Χιούστον εκλέγεται ως ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας του Τέξας.

1863 Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που είχε ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων, με το όνομα Γεώργιος Α', αναχωρεί από την Κοπεγχάγη για την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει: «Να θυμάσαι ότι αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν».

1914 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Στο Λονδίνο υπογράφεται η «συνθήκη» μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας (Αντάντ) οι οποίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη συνάψουν χωριστή συνθήκη ειρήνης με τις Κεντρικές Δυνάμεις.

1914 Αρχίζει η μεγάλη Μάχη του Μάρνη στη Γαλλία που διάρκεσε μέχρι τις 12 του ίδιου μήνα. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των μαχών της ιστορίας αφού η τυχόν διαφορετική της έκβαση θα είχε ως συνέπεια τη νίκη των Κεντρικών Δυνάμεων κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Η Στρατιά Μικράς Ασίας αποχωρεί από την περιοχή του Σαγγαρίου.

1933 Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Τζιμ Λόντος, φθάνει στην Αθήνα για δύο αγώνες πάλης στο Καλλιμάρμαρο.

1944 Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας

1944 Β' Π.Π.: Οι Γερμανοί εκτελούν 50 Έλληνες στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

1958 Παρουσιάζεται στις ΗΠΑ η πρώτη εγγραφή έγχρωμης ταινίας σε μαγνητοταινία.

1958 Δημοσιεύεται στις ΗΠΑ το έργο «Δόκτωρ Ζιβάγκο» του Μπόρις Πάστερνακ.

1960 Θεμελιώνεται στην Πτολεμαΐδα η δεύτερη μονάδα του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου, η οποία θα παράγει 900.000.000 κιλοβατώρες το χρόνο.

1962 Θεμελιώνεται το γκολφ της Γλυφάδας.

1972 Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος «Μαύρος Σεπτέμβρης» επιτίθενται στο Ολυμπιακό Χωριό σκοτώνοντας δύο μέλη της ισραηλινής ολυμπιακής ομάδας, συλλαμβάνοντας πολλούς ομήρους. Αργότερα εννιά Ισραηλινοί όμηροι, πέντε τρομοκράτες και ένας Δυτικογερμανός αστυνομικός, σκοτώνονται στις συγκρούσεις που ακολούθησαν στο αεροδρόμιο του Μονάχου κατά τη διάρκεια διαχείρισης αιτημάτων και την άρνηση της Γκόλντα Μέιρ να ικανοποιήσει έστω και μερικό αίτημα απελευθέρωσης Παλαιστινίων.

1977 Εκτοξεύεται στο Διάστημα η διαστημοσυσκευή «Βόγιατζερ 2» (μαζί με το «Βόγιατζερ 1» αποτελούν τις μοναδικές ανθρώπινες κατασκευές που έφτασαν σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη

1980 Στις ελβετικές Άλπεις, ανοίγει η μεγαλύτερη σήραγγα για αυτοκίνητο στον κόσμο (του Αγίου Γοτθάρδου, μήκους 16,32 χλμ.).

1984 Η Δυτική Αυστραλία γίνεται το τελευταίο κρατίδιο της Αυστραλίας που καταργεί τη θανατική ποινή.

1995 Η Γαλλία πραγματοποιεί υπόγεια πυρηνική δοκιμή στην ατόλη Μουρουρόα, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή.

1996 Θεμελιώνεται το νέο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.

1997 Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, ανακοινώνει πως η Αθήνα επιλέχθηκε να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

2002 Παραδίδεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ο Δημήτριος Κουφοντίνας, ο οποίος ήταν συνεργός στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».

Γεννήσεις στις 5 Σεπτεμβρίου

1187 Λουδοβίκος Η', βασιλιάς της Γαλλίας

1568 Τομάζο Καμπανέλα, Ιταλός θεολόγος, φιλόσοφος και ποιητής

1638 Λουδοβίκος ΙΔ', βασιλιάς της Γαλλίας

1667 Τζοβάνι Τζιρόλαμο Σακέρι, Ιταλός μαθηματικός

1791 Τζάκομο Μέγιερμπερ, Γερμανός συνθέτης

1774 Κάσπαρ Ντάβιντ Φρίντριχ, Γερμανός ζωγράφος

1827 Γκοφρέντο Μαμέλι, Ιταλός συγγραφέας

1847 Τζέσε Τζέιμς, Αμερικανός κακοποιός

1850 Ευγένιος Γκολντστάιν, Γερμανός φυσικός

1905 Άρθουρ Κέσλερ, Ούγγρος συγγραφέας και δημοσιογράφος

1912 Κριστίνα Ζέντερμπάουμ, Σουηδέζα ηθοποιός και φωτογράφος

1946 Φρέντι Μέρκιουρι, Βρετανός τραγουδιστής (Queen)

1951 Μάικλ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός

1966 Μίλινκο Πάντιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής

1967 Ματίας Ζάμερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής

1973 Ρόουζ Μακ Γκάουαν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1976 Κάρις φαν Χάουτεν, Ολλανδέζα ηθοποιός

1976 Δημήτρης Μάζης, Έλληνας υδατοσφαιριστής

1988 Νουρί Σαχίν, Τούρκος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 5 Σεπτεμβρίου

590 Αυθάριος, βασιλιάς των Λομβαρδών

1803 Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό, Γάλλος στρατιωτικός και συγγραφέας

1857 Ογκίστ Κοντ, Γάλλος κοινωνιολόγος

1877 Τρελό Άλογο, Ινδιάνος αρχηγός

1902 Ρούντολφ Βίρχοβ, Γερμανός επιστήμονας και πολιτικός

1906 Λούντβιχ Μπόλτσμαν, Αυστριακός φυσικός

1931 Νικόλαος Βότσης, Έλληνας υποναύαρχος

1944 Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα αντιστασιακή

1953 Ρίχαρντ Βάλτερ Νταρέ, Γερμανός πολιτικός

1979 Κώστας Κολιγιάννης, Έλληνας πολιτικός

1997 Μητέρα Τερέζα, Αλβανή ιεραπόστολος

1998 Βέρνερ Πάντον, Δανός σχεδιαστής επίπλων

2006 Απόστολος Σουγκλάκος, Έλληνας παλαιστής

2007 Νίκος Νικολαΐδης, Έλληνας σκηνοθέτης και συγγραφέας

2010 Γκιγιώμ Κορνέλις βαν Μπέβερλοο, Ολλανδός ζωγράφος