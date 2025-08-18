Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 18 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 18 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω,

Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *

Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Αυγούστου

1452 Ο Μωάμεθ Β΄ επιχειρεί ανεπιτυχώς επίθεση κατά της Κωνσταντινούπολης

1572 Ο Ουγενότος βασιλιάς Ερρίκος Δ΄ της Γαλλίας παντρεύεται στο Παρίσι την Μαργαρίτα των Βαλουά, σε μια υποτιθέμενη προσπάθεια συμφιλίωσης των Προτεσταντών και των Καθολικών.

1822 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Η Πελοποννησιακή Γερουσία ανακηρύσσει Αρχιστράτηγο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

1877 Ο Έιζαφ Χωλ ανακαλύπτει τον Φόβο, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Άρη.

1904 Μακεδονικός Αγώνας: Σώμα 14 ανταρτών υπό τον Μακεδονομάχο Ευθύμιο Καούδη, εισέρχεται από την Ελλάδα στην τουρκοκρατούμενη ακόμα Δυτ. Μακεδονία.

1910 Ο Αμερικανός Τζον Μοϊσάν περνά τα Στενά της Μάγχης με αεροπλάνο.

1920 Ψηφίζεται η 19η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που αναγνωρίζει το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Ο Ελληνικός στρατός περνά τον Σαγγάριο και την στενωπό του Πολατλί.

1932 Ο Σκοτσέζος αεροπόρος Τζιμ Μόλισον κάνει την πρώτη υπερατλαντική πτήση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ξεκινώντας από το Πορτμάρνοκ της Ιρλανδίας και καταλήγοντας στο Νιου Μπρούνσγουικ του Καναδά.

1937 Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA.

1941 Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακαλεί την ευθανασία όσων πάσχουν από πνευματικά νοσήματα και αναπηρίες.

1957 Ο Αργεντινός οδηγός Juan Manuel Fangio κερδίζει την τελευταία του κούρσα και κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο της Φόρμουλα 1 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο γερμανικό Grand Prix στην Νίρνμπουργκρινγκ σε ηλικία 46 ετών

1958 Εκδίδεται στις ΗΠΑ η αμφιλεγόμενη νουβέλα Λολίτα, του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ.

1961 Διορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, με πρόεδρο του συμβουλίου και διευθυντή του ιδρύματος τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ.

1963 Ο Τζέιμς Μέρεντιθ, που αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στον αγώνα για τα δικαιώματα των αφροαμερικανών, γίνεται ο πρώτος αφροαμερικανός που αποφοιτά από το πανεπιστήμιο του Μισισιπή

1977 Το συγκρότημα των «Police», με επικεφαλής τον Στινγκ, δίνει την πρώτη του συναυλία στο Μπέρμιγχαμ.

1979 Η ΕΣΣΔ πραγματοποιεί πυρηνική δοκιμή στο ανατολικό Καζακστάν.

1989 Τεράστια πυρκαγιά στη Θάσο καταστρέφει 70.000 στρέμματα, ενώ οι φλόγες φτάνουν μέχρι και το λιμάνι.

1991 Ο Πρόεδρος της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, τίθεται σε «κατ΄ οίκον περιορισμό» από πραξικοπηματίες.

1992 Η εταιρία πληροφορικής Wang κλείνει λόγω χρεοκοπίας.

1993 Φτάνουν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης οι 1.013 Ελληνοπόντιοι από το Σουχούμι της Αμπχαζίας, ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου στην περιοχή.

Γεννήσεις στις 18 Αυγούστου

1750 Αντόνιο Σαλιέρι, Ιταλός συνθέτης

1830 Φραγκίσκος Ιωσήφ Α', αυτοκράτορας της Αυστρίας

1920 Σέλλεϊ Γουίντερς, Αμερικανίδα ηθοποιός

1933 Ρόμαν Πολάνσκι, Γάλλος σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός

1936 Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός

1952 Πάτρικ Σουέιζι, Αμερικανός ηθοποιός

1954 Άντζελα Δημητρίου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

1969 Έντουαρντ Νόρτον, Αμερικανός ηθοποιός

1980 Αθηνά Παπαγιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια

1981 Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1983 Mika, Λιβανέζος τραγουδιστής

Θάνατοι στις 18 Αυγούστου

1095 Όλαφ Α', βασιλιάς της Δανίας

1642 Γκουίντο Ρένι, Ιταλός ζωγράφος

1765 Φραγκίσκος Α', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

1850 Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Γάλλος συγγραφέας

1936 Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός συγγραφέας

1944 Έρνεστ Τέλμαν, Γερμανός πολιτικός