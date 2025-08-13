Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 13 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 13 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως,

Μάρτυρος Κορωνάτου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων

Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια.

Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σ' ένα κόσμο δεξιόχειρων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία:

Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020.

Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες, που βλέπουν προς τα δεξιά.

Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας.

Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία.

Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως.

Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξιφασκία.

Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες.

4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Μάκιντος ήταν αριστερόχειρες.

1 στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA «Απόλλων» ήταν αριστερόχειρες - 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο.

Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, ευφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το Κλαμπ των Αριστερόχειρων!

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

582 Ο Μαυρίκιος γίνεται αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1521 Μετά από μία παρατεταμένη πολιορκία, οι δυνάμεις του Ισπανού κατακτητή Ερνάν Κορτές καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα των Αζτέκων, Τενοτστιτλάν.

1532 Ένωση της Βρετάνης και της Γαλλίας: το Δουκάτο της Βρετάνης ενσωματώνεται στο Βασίλειο της Γαλλίας.

1553 Ο Μιχαήλ Σερβέτος συλλαμβάνεται από τον Ιωάννη Καλβίνο στη Γενεύη ως αιρετικός.

1624 Ο Λουδοβίκος ΙΓ΄ της Γαλλίας διορίζει ως πρωθυπουργό τον Καρδινάλιο Ρισελιέ.

1920 Αρχίζει η Μάχη της Βαρσοβίας, η οποία διαρκεί μέχρι τις 25 Αυγούστου, κατά την οποία κατατροπώνεται ο Κόκκινος Στρατός.

1923 Ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επονομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται Πρόεδρος της Τουρκίας.

1932 Στην Ιταλία, ο Μαρκόνι ολοκληρώνει με επιτυχία τα πρώτα πειράματά του με ραδιόφωνο βραχέων κυμάτων.

1940 Αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας. Η ναζιστική Λουφτβάφε εξαπολύει σειρά επιθέσεων κατά των βρετανικών πόλεων.

1942 Ο «Μπάμπι», η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων του Γουόλτ Ντίσνεϊ κάνει πρεμιέρα στο Radio City Music Hall της Ν. Υόρκης.

1943 Το καθεστώς της Ιταλίας κηρύσσει τη Ρώμη ανοχύρωτη πόλη.

1949 Στη Γερμανία, δίνεται το δικαίωμα ψήφου σε 3 εκατομμύρια πρώην Ναζί.

1950 Οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, απορρίπτουν την πολιτική του Προέδρου Τρούμαν, που αφορούσε στην Άπω Ανατολή.

1961 Η Ανατολική Γερμανία κλείνει τα σύνορα μεταξύ του ανατολικού και του δυτικού τομέα του Βερολίνου για να εμποδίσει τις προσπάθειες των κατοίκων της να διαφύγουν στη Δύση.

1963 Δίνεται στη δημοσιότητα έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για τις συνθήκες στέγασης του πληθυσμού, βάσει της απογραφής του 1961. Από την έρευνα προκύπτει ότι 17.600 ελληνικές οικογένειες σε σύνολο 2.144.000 αριθμούσαν πάνω από 10 μέλη, ενώ 317.900 πέντε και 96.000 επτά μέλη.

1964 Ο Γκουίν Όουεν Έβανς και ο Πίτερ Άντονι Άλεν είναι οι τελευταίοι κατάδικοι που εκτελούνται στη Βρετανία.

1968 Ο Αλέκος Παναγούλης αποπειράται να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο στη παραλιακή λεωφόρο Βάρκιζας

1971 Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αγγλικό έδαφος.

1972 Η Ιερουσαλήμ αναφέρει ότι οι Σοβιετικοί θα επιτρέψουν σε 35.000 Εβραίους να επιστρέψουν στο Ισραήλ κάθε χρόνο.

1981 Συλλαμβάνεται ο εμπρηστής που αποπειράθηκε να βάλει φωτιά στο οχηματαγωγό «Κρήτη», στο οποίο επέβαιναν 1.000 επιβάτες.

1992 Η Γιουγκοσλαβία αναγνωρίζει επίσημα τη Σλοβενία.

1997 Κατά τη διάρκεια του διεθνούς μίτινγκ στίβου Weltklasse στη Ζυρίχη ο Κενυάτης Ουίλσον Κιπκέτερ (Wilson Kipketer) κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 1:41.24 στα 800μ. καταρρίπτοντας το αρχαιότερο ρεκόρ δρόμων που ανήκε στον Σεμπάστιαν Κόου με 1:41.73 από τις 10/6/1981. Ο Κενυάτης θα αλλάξει αργότερα υπηκοότητα και θα γίνει Δανός.

1999 Η 30χρονη Γερμανίδα τενίστρια Στέφι Γκραφ ανακοινώνει την απόφασή της να εγκαταλείψει την ενεργό δράση σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη. Η Γκραφ έχει κατακτήσει 107 τίτλους με 22 Grand Slams, ενώ βρέθηκε για 377 εβδομάδες πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη με συνολικά κέρδη 21.512.490 δολάρια.

2004 Διεξάγεται η τελετή έναρξης των 28ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.

Γεννήσεις στις 13 Αυγούστου

1516 Ιερώνυμος Βολφ, Γερμανός oυμανιστής και φιλόλογος

1814 Ανδρέας Άνγκστρομ, Σουηδός φυσικός

1899 Άλφρεντ Χίτσκοκ, Άγγλος σκηνοθέτης

1912 Σαλβαδόρ Λούρια, Ιταλός μικροβιολόγος

1913 Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄

1918 Φρέντερικ Σάνγκερ, Άγγλος βιοχημικός

1926 Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός

1936 Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός

1961 Χρήστος Χριστοδούλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1962 Θάνος Καλλίρης, Έλληνας τραγουδιστής (Bang)

1970 Άλαν Σίρερ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 13 Αυγούστου

900 Ζβέντιμπολντ, βασιλιάς της Λοθαριγγίας

1523 Γκέραρντ Ντάβιντ, Φλαμανδός ζωγράφος

1863 Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ζωγράφος

1910 Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, Βρετανίδα νοσοκόμα

1912 Ζυλ Μασνέ, Γάλλος συνθέτης

1946 Χ. Τζ. Γουέλς, Άγγλος συγγραφέας

1984 Τίγκραν Πετροσιάν, Σοβιετικός σκακιστής