Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 12 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 12 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (International Youth Day), η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Αυγούστου

30 π.Χ. Η Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου, η τελευταία ηγεμόνας της δυναστείας των Πτολεμαίων, αυτοκτονεί, σύμφωνα με τον θρύλο από τσίμπημα φιδιού.

1376 Ο Ανδρόνικος Δ´ Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1851 Ο Ισαάκ Σίνγκερ κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τη ποδοκίνητη ραπτομηχανή. Με κεφάλαιο μόλις 40 δολαρίων, λίγο αργότερα ιδρύει την εταιρεία που φέρει το όνομά του.

1877 Ο Αμερικανός αστρονόμος Έιζαφ Χωλ ανακαλύπτει τον ένα από τους δυο δορυφόρους του Άρη, τον Δείμο

1898 Η διοίκηση της Δημοκρατίας της Χαβάης περνά στις ΗΠΑ.

1908 Η Ιαπωνία και η Βρετανία καταλήγουν σε συμφωνία για τον καθορισμό των σφαιρών επιρροής στην Άπω Ανατολή. Σύμφωνα με αυτή, η Ινδία παραμένει βρετανική.

1910 Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ελληνική εθνοσυνέλευση φέρουν ως επιτυχόντες πολλούς λαϊκούς υποψηφίους, που δεν ανήκουν σε κόμματα. Πρώτος επιλαχών στην Αττικοβοιωτία, με μεγάλη πλειοψηφία, εκλέγεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

1914 Το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.

1923 Ο Ενρίκο Τιραμπόστσι είναι ο πρώτος που διασχίζει τη Μάγχη κολυμπώντας από τη Γαλλία προς την Αγγλία.

1932 Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Αρχαία Αγορά. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξοστρακισμού του Αριστείδη.

1933 Στην Ελλάδα εγκρίνεται νομοσχέδιο για τη λογοκρισία θεατρικών έργων και κινηματογραφικών ταινιών.

1936 Η Αμερικανίδα Μάρζορι Γκέστρινγκ γίνεται η νεότερη νικήτρια χρυσού ολυμπιακού μεταλλίου όταν κατακτά την πρώτη θέση στις καταδύσεις από σανίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου σε ηλικία 13 ετών και 286 ημερών.

1942 Στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός Τόγιο γλιτώνει από δολοφονική απόπειρα εναντίον του.

1953 Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της δοκιμή βόμβας υδρογόνου.

1953 Σεισμός 7,2 Ρίχτερ προκαλεί το θάνατο 476 ατόμων σε Κεφαλλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο.

1963 Το βραβείο Ειρήνης Λένιν απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο, σε ειδική τελετή στη Μόσχα.

1964 Η Νότιος Αφρική αποκλείεται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο λόγω του «απαρτχάιντ». Ο αποκλεισμός θα λήξει το 1992 με την κατάρρευση του καθεστώτος.

1969 Οι Μπόστον Σέλτικς πωλούνται για 6 εκατομμύρια δολάρια, τιμή ρεκόρ για την εποχή. Πέντε όμως χρόνια αργότερα η μεταγραφή ενός μόνον παίκτη θα πλησιάζει το ποσό αυτό μαρτυρώντας την ραγδαία ανάπτυξη του μπάσκετ.

1970 Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου της Παρί Σεν Ζερμέν.

1979 Στο Ιράν, η λογοκρισία οδηγεί στην πυρά πολλά βιβλία.

1981 Η ΙΒΜ παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) στην τιμή των 1.565$.

1983 Στη Χιλή, 17 πολίτες, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, χάνουν τη ζωή τους στο Σαντιάγο, καθώς η αστυνομία του Πινοσέτ ανοίγει πυρ κατά άοπλων διαδηλωτών.

1985 Η Ιαπωνία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες όλων των εποχών, όταν ένα Μπόινγκ 747 των ιαπωνικών αερογραμμών συντρίβεται στο βουνό Ογκούρα με αποτέλεσμα 520 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

1988 Κάνει πρεμιέρα εν μέσω αντιδράσεων η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο Τελευταίος Πειρασμός», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.

1989 Στο πνεύμα της γκλάσνοστ, η ΕΣΣΔ ανοίγει τα σύνορά της και μουσικά, διοργανώνοντας ροκ συναυλία στη Μόσχα με δυτικά κυρίως συγκροτήματα.

1994 Εορτάζεται η 25η επέτειος του μουσικού φεστιβάλ Γούντστοκ.

1994 Στην Ιταλία, ο Μπερλουσκόνι παραδέχεται ότι ο επιχειρηματικός του όμιλος δωροδόκησε εφοριακούς.

1995 Στο Νεπάλ, πάνω από 180 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από επιδημία γαστρεντερίτιδας.

2000 Βυθίζεται αύτανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κουρσκ.

2004 Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου- Αντίρριου

Γεννήσεις στις 12 Αυγούστου

1681 Βίτους Μπέρινγκ, Δανός εξερευνητής

1860 Κλάρα Χίτλερ, Αυστριακή μητέρα του Αδόλφου Χίτλερ

1866 Χαθίντο Μπεναβέντε, Ισπανός συγγραφέας

1867 Έντιθ Χάμιλτον, Γερμανίδα συγγραφέας και εκπαιδευτικός

1881 Σέσιλ Ντε Μιλ, Αμερικανός σκηνοθέτης

1887 Έρβιν Σρέντινγκερ, Αυστριακός φυσικός

1910 Τζέιν Γουάιατ, Αμερικανίδα ηθοποιός

1930 Τζωρτζ Σόρος, Ούγγρος επιχειρηματίας

1930 Πυθαγόρας, Έλληνας στιχουργός

1935 Τζον Καζάλ, Αμερικανός ηθοποιός

1949 Παναγιώτης Χηνοφώτης, Έλληνας στρατιωτικός

1954 Φρανσουά Ολάντ, Γάλλος πολιτικός

1971 Πιτ Σάμπρας, Αμερικανός αντισφαιριστής

1981 Τζιμπρίλ Σισέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1982 Αλέξανδρος Τζόρβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1990 Μάριο Μπαλοτέλι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 12 Αυγούστου

30 π.Χ. Κλεοπάτρα Ζ', βασίλισσα της Αιγύπτου

875 Λουδοβίκος Β΄ της Ιταλίας, βασιλιάς της Ιταλίας

1484 Πάπας Σίξτος Δ΄

1633 Τζάκοπο Πέρι, Ιταλός συνθέτης

1674 Φιλίπ ντε Σαμπέν, Γάλλος ζωγράφος

1827 Ουίλιαμ Μπλέηκ, Άγγλος ποιητής και ζωγράφος

1891 Πατριάρχης Διονύσιος Ε΄

1900 Βίλελμ Στάινιτς, Αυστριακός σκακιστής

1955 Τόμας Μαν, Γερμανός συγγραφέας

1964 Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας

1982 Χένρι Φόντα, Αμερικανός ηθοποιός

1989 Γουίλιαμ Μπράντφορντ Σόκλεϋ, Αμερικανός φυσικός

1992 Τζων Κέιτζ, Αμερικανός συνθέτης

1996 Μπία Ντάβου, Ελληνίδα ζωγράφος

2005 Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής