Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 9 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αποστόλου Ματθίου,

Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.

Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών

Το 1923, ο Αμερικανοϊνδιάνος Ντεσκαέ (Deskaheh) ταξίδεψε στη Γενεύη για να μιλήσει ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών και να υπερασπίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν κάτω από τους δικούς τους νόμους και να έχουν τη δική τους Γη. Αν και δεν του επετράπη να μιλήσει, το όραμά του εξέθρεψε τις γενιές που ακολούθησαν.

71 χρόνια αργότερα, η γενική συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 49/2014 της 23ης Δεκεμβρίου 1994 καθιέρωσε την 9η Αυγούστου ως Διεθνή Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γης, με σκοπό τη διεθνή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες (ιθαγενείς) λαοί στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Αυγούστου

48 π.Χ. Μάχη των Φαρσάλων: ο Ιούλιος Καίσαρας καταφέρνει αποφασιστική νίκη εναντίον του Πομπήιου στα Φάρσαλα. Ο Πομπήιος διαφεύγει στην Αίγυπτο.

378 Μάχη της Αδριανούπολης: ο ρωμαϊκός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Ουάλη ηττάται από τους Βησιγότθους. Ο Ουάλης σκοτώνεται μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του.

1500 Η Μεθώνη κυριεύεται από τους Τούρκους, υπό τον Βαγιαζήτ.

1825 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Εκστρατευτικό σώμα 2.400 ανδρών από την Μονεμβασιά αποβιβάζεται στην Κίσσαμο Κρήτης. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν το κάστρο της Γραμβούσας και εκδιώκουν τους 2.000 Τούρκους του Μουσταφάμπεη.

1828 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ιμπραήμ υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο.

1945 Με εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Αμερικανικό βομβαρδιστικό προβαίνει στη ρίψη της δεύτερης ατομικής βόμβας, που έφερε το όνομα «Fat Man» (χοντρός) στη πόλη Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Η βόμβα ισοπέδωσε την πόλη, σκοτώθηκαν 70.000

1950 Πόλεμος της Κορέας: Στη Νότια Κορέα αρχίζει η ισχυρή αντεπίθεση του στρατού των Ηνωμένων Εθνών.

1963 Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για το δώρο των οικοδόμων.

1974 Ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτείται από Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

1979 Καταργείται στην Ελλάδα το ιατρικό προγαμιαίο πιστοποιητικό.

Γεννήσεις στις 9 Αυγούστου

232 Πρόμπος, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1537 Φραγκίσκος Μπαρόκιος, Ιταλός μαθηματικός, αστρονόμος και ανθρωπιστής

1776 Αμεντέο Αβογκάντρο, Ιταλός χημικός

1896 Ζαν Πιαζέ, Ελβετός ψυχολόγος

1918 Αλέξης Σολομός, Έλληνας σκηνοθέτης

1920 Μίλτον Χένσελ, Αμερικανός πρόεδρος της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά

1922 Φίλιπ Λάρκιν, Άγγλος ποιητής

1928 Μπομπ Κούζι, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

1929 Αμπντί Ιπεκτσί, Τούρκος δημοσιογράφος

1938 Ότο Ρεχάγκελ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου

1939 Ρομάνο Πρόντι, Ιταλός πολιτικός

1963 Γουίτνεϊ Χιούστον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1968 Έρικ Μπάνα, Αυστραλός ηθοποιός

1969 Σμαράγδα Καρύδη, Ελληνίδα ηθοποιός

1972 Χουάνες, Κολομβιανός τραγουδιστής

1973 Φίλιππο Ιντζάγκι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

1976 Ωντρύ Τοτού, Γαλλίδα ηθοποιός

1988 Βασίλης Κουτσιανικούλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 9 Αυγούστου

378 Ουάλης, Ρωμαίος αυτοκράτορας

803 Ειρήνη η Αθηναία, Βυζαντινή αυτοκράτειρα

1919 Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, Ιταλός συνθέτης

1919 Ερνστ Χέκελ, Γερμανός ζωολόγος και φιλόσοφος

1941 Νίκος Χατζηαποστόλου, Έλληνας συνθέτης

1958 Κυριάκος Μαυρέας, Έλληνας ηθοποιός

1962 Έρμαν Έσσε, Γερμανός συγγραφέας

1969 Σέσιλ Φρανκ Πάουελ, Άγγλος φυσικός

1975 Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ρώσος συνθέτης

2004 Γιώργος Σαββάκης, Έλληνας ζωγράφος

2006 Τζέιμς Βαν Άλεν, Αμερικανός φυσικός

2012 Μενέλαος Παλλάντιος, Έλληνας συνθέτης