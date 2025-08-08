Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 8 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης,

Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα *

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).

Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Oργασμού πρωτογιορτάστηκε το 1998, με πρωτοβουλία του Αμερικανού εικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή του σεξ, Άλεξ Χίρκα.

Ο αμφίφυλος Χίρκα πιστεύει ότι ήταν αναγκαία η καθιέρωση μιας τέτοιας μέρας, όπου θα αποθεώνονται ο oργασμός που αποτελεί το ανώτατο στάδιο της σεξoυαλικότητας, αλλά και οι χαρές του σώματος.

Ως Παγκόσμια Μέρα Oργασμού καθιερώθηκε από τον ίδιο η 8η Αυγούστου, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Μόνο επειδή είναι μια μέρα του καλοκαιριού και δεν υπάρχει άλλη γιορτή αυτή την ημερομηνία.

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Αυγούστου

1220 Οι Εσθονοί νικούν τους Σουηδούς στη μάχη της Λίχουλα.

1647 Στη Μάχη του Dungans Hill, οι δυνάμεις της Ιρλανδίας ηττώνται κατά κράτος από τους Βρετανούς.

1962 Υπογράφεται σύμβαση για την ίδρυση εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη Καβάλας μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και της γαλλικής εταιρίας Κομπαντέκ.

1963 Η Μεγάλη Ληστεία του Τρένου: Στην Αγγλία, μία συμμορία 15 ληστών κλέβει από τρένο 2.600.000 λίρες σε χαρτονομίσματα.

2008 Διεξάγεται η τελετή έναρξης των 29ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.

Γεννήσεις στις 8 Αυγούστου

1879 Εμιλιάνο Ζαπάτα, Μεξικανός στρατιωτικός

1898 Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός

1901 Έρνεστ Ορλάντο Λόρενς, Αμερικανός φυσικός

1902 Πολ Ντιράκ, Άγγλος φυσικός

1904 Γεώργιος Μαρκόπουλος, Έλληνας πολιτικός

1919 Ντίνο ντε Λαουρέντις, Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός

1930 Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας συγγραφέας και στιχουργός

1937 Ντάστιν Χόφμαν, Αμερικανός ηθοποιός

1978 Λουί Σαχά, Γάλλος ποδοσφαιριστής

1981 Ρότζερ Φέντερερ, Ελβετός αντισφαιριστής

Θάνατοι στις 8 Αυγούστου

117 Τραϊανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας

1827 Τζωρτζ Κάνινγκ, Άγγλος πολιτικός

1898 Εζέν Μπουντέν, Γάλλος ζωγράφος

1900 Εμίλ Σκόντα, Τσέχος βιομήχανος

1944 Μίχαελ Βίττμαν, Γερμανός στρατιωτικός

1981 Τάκης Μουζενίδης, Έλληνας σκηνοθέτης

2003 Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας

2004 Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός

2009 Ντανιέλ Χάρκε, Ισπανός ποδοσφαιριστής