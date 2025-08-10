Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 10 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 10 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Ήρωνος,

Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ηρωνία, Ηρώ, Ήρων

Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης

Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Πόλυ

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 10 Αυγούστου

1519 Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος με πέντε πλοία αποπλέει από Σεβίλλη για διάπλου του κόσμου.

1628 Το σουηδικό πολεμικό πλοίο «Βάσα» βυθίζεται στον λιμένα της Στοκχόλμης μετά από μόλις 20 λεπτά του παρθενικού ταξιδιού του.

1675 Τίθεται ο θεμέλιος λίθος του Βασιλικού Παρατηρητηρίου Γκρήνουιτς (Greenwich) στο Λονδίνο.

1776 Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει στο Λονδίνο.

1792 Γαλλική Επανάσταση: Ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται, οι δε Ελβετοί της Φρουράς του σφαγιάζονται από τον παρισινό όχλο.

1793 Έναρξη λειτουργίας του Μουσείου του Λούβρου.

1821 ΗΠΑ: Το Μισούρι γίνεται η 24η πολιτεία των ΗΠΑ.

1822 Ελληνική Επανάσταση του 1821: Περιορισμένες δυνάμεις Ελλήνων αναγκάζουν τον Κιουταχή να υποχωρήσει προς Λουτράκι.

1846 Με νομοθετική πράξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ ιδρύεται το Σμιθσόνειο Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον.

1913 Β' Βαλκανικός Πόλεμος (νέο ημερολόγιο): Εκπρόσωποι από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα υπογράφουν τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, τον τερματισμό του πολέμου.

1920 Η Συνθήκη των Σεβρών συνομολογείται ανάμεσα στις νικήτριες δυνάμεις του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1921 Μικρασιατική Εκστρατεία: Αρχίζει η επίθεση του Ελληνικού Στρατού κατά της τοποθεσίας Σαγγαρίου, με κατάληψη της περιοχής νοτίως του ποταμού Γκεΐκ Κατρατζή.

1948 Πρώτη τηλεοπτική παρουσία της Candid Camera, έχοντας στο ραδιόφωνο συμπληρώσει ένα χρόνο ως «Candid μικρόφωνο».

1949 Στο Στρασβούργο συνέρχεται στη 1η του Σύνοδο το κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρουσία 101 βουλευτών από 12 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάς.

1960 Η Μαρία Κάλλας διαθέτει την ανερχόμενη σε 15.000 δολάρια αμοιβή της από τις τρεις παραστάσεις της Νόρμας στην Επίδαυρο, ως αρχικό κεφάλαιο για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής.

1961 Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η Σχολή Ικάρων και η Ιατρική Στρατιωτική Σχολή θεωρούνται ισότιμες με τα Α.Ε.Ι., μετά την έγκριση από την Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως των σχετικών τροπολογιών.

1990 Το διαστημόπλοιο Μαγγελάνος φτάνει στην Αφροδίτη .

1994 Η Εθνική Ελλάδος στην καλαθοσφαίριση κερδίζει την αντίστοιχη ομάδα της Κίνας και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Γεννήσεις στις 10 Αυγούστου

1874 Χέρμπερτ Χούβερ, 31ος πρόεδρος των Η.Π.Α.

1878 Άλφρεντ Ντέμπλιν, Γερμανός συγγραφέας

1884 Παναΐτ Ιστράτι, Ρουμάνος συγγραφέας

1902 Νόρμα Σίρερ, Καναδή ηθοποιός

1911 Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1912 Χόρχε Αμάντο, Βραζιλιάνος συγγραφέας

1960 Αντόνιο Μπαντέρας, Ισπανός ηθοποιός

1973 Χαβιέρ Ζανέτι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι στις 10 Αυγούστου

258 Άγιος Λαυρέντιος

353 Μαγνέντιος, Ρωμαίος σφετεριστής

1759 Φερδινάνδος ΣΤ', βασιλιάς της Ισπανίας

1896 Ότο Λίλιενταλ, Γερμανός μηχανικός και πρωτοπόρος της αεροπορίας

1929 Αλέτα Ενριέτα Γιάκομπς, Ολλανδέζα ιατρός

1960 Φρανκ Λόιντ, Σκωτσέζος σκηνοθέτης