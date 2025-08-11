Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 11 Αυγούστου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 11 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του:

Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 11 Αυγούστου

1716 Τρομακτική θύελλα και κατακλυσμιαία καταιγίδα καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα. Ο λαός της νήσου απέδωσε το γεγονός σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.

1804 Ο Φραγκίσκος Β΄ ανακηρύσσει την Αυστρία σε Αυτοκρατορία και τον εαυτό του Α΄ Αυτοκράτορα αυτής.

1858 Η κορυφή Άιγκερ στις Βερνικές Άλπεις (υψόμετρο 3970 μ.) κατακτάται για πρώτη φορά (από τους Τσαρλς Μπάρρινγκτον, Κρίστιαν `Αλμερ και Πέτερ Μπόρεν).

1960 Το Τσαντ κηρύσσει την ανεξαρτησία του.

1962 Εκτοξεύεται το Βοστόκ 3 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ και ο κοσμοναύτης Αντριάν Νικολάγεφ γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αιωρείται στη μικροβαρύτητα.

1999 Ολική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη.

2003 Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία (38,1 βαθμοί C) σημειώνεται στο Κεντ.

2010 Κολομβία και Βενεζουέλα αποκαθιστούν διπλωματικές σχέσεις μετά από την κρίση που είχαν προκαλέσει αιτιάσεις ότι το Καράκας περιέθαλπε Κολομβιανούς αντάρτες.

Γεννήσεις στις 11 Αυγούστου

1086 Ερρίκος Ε', αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βασιλιάς της Γερμανίας

1897 Ένιντ Μπλάιτον, Αγγλίδα συγγραφέας

1932 Πίτερ Άιζενμαν, Αμερικανός αρχιτέκτονας

1947 Γεώργιος Καρατζαφέρης, Έλληνας πολιτικός

1948 Γιαν Πάλαχ, Τσέχος ακτιβιστής

1950 Στήβεν Βόζνιακ, Αμερικανός επιστήμονας πληροφορικής και προγραμματιστής, συνιδρυτής της Apple

1953 Χαλκ Χόγκαν, Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός

1965 Βαϊόλα Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός

1978 Σπύρος Γόγολος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1979 Αγγελική Δαλιάνη, Ελληνίδα ηθοποιός

1983 Κρις Χέμσγουορθ, Αυστραλός ηθοποιός

Θάνατοι στις 11 Αυγούστου

449 Φλαβιανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1464 Νικόλαος Κουζάνος, Γερμανός φιλόσοφος και μαθηματικός

1494 Χανς Μέμλινγκ, Γερμανός ζωγράφος

1832 Κλοντ Αντουάν, Γάλλος μηχανικός και πολιτικός

1939 Ζαν Μπουγκάτι, Γάλλος σχεδιαστής αυτοκινήτων και μηχανικός

1944 Σπυρίδων Γραμμένος, Έλληνας αγωνιστής

1953 Τάτσιο Νουβολάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων

1956 Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος

1996 Τάσος Ισαάκ, Κύπριος ακτιβιστής

2004 Βάσω Μανωλίδου, Ελληνίδα ηθοποιός