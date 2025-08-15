Φάμελλος: Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος

Στη Φολέγανδρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για την εορτή του Δεκαπενταύγουστου. Ο κ. Φάμελλος θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως σήμερα η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση.

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος.

Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη.

Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη.

Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές.

Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή.

Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο.

Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη.

Καλό Δεκαπενταύγουστο!