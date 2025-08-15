Έκρηξη στη Νέα Υόρκη - Μαύρος καπνός πάνω από το Μανχάταν

Έκρηξη συγκλόνισε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου (τοπική ώρα), τη Νέα Υόρκη, με το Μανχάταν να έχει καλυφθεί από μαύρο καπνό.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν φωτιά να έχει ξεσπάσει στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του συμβάντος.

🚨 #BREAKING: Explosion rocks NEW YORK CITY



Massive explosion has ROCKED the Upper East Side with over 100 firefighters and first responders on scene. Cause still unknown pic.twitter.com/bMOJDchtpj — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) August 15, 2025

Σύμφωνα με τη Mirror, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο πεδίο, δίνοντας μάχη με την πυρκαγιά.

«Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε μια πυρκαγιά με 3 συναγερμούς στην οδό 305 East 95th Street στο Μανχάταν», αναφέρεται σε ανάρτηση της πυροσβεστικής στο X.

«Κάτι μόλις εξερράγη στην East 95th Street και μετά βγήκε ο μαύρος καπνός. Φαίνεται ότι χειροτερεύει, αλλά μπορεί να φταίει ο άνεμος», έγραψε ένας χρήστης στο X, ανεβάζοντας βίντεο από το σημείο.

«Ναι, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός», έγραψε άλλος χρήστης.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και προσωπικό του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο.