Συναγερμός στην Times Square: Αποκλεισμός μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μανχάταν, όταν η αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε σε αποκλεισμό περιοχής κοντά στην Times Square, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές για ένα εγκαταλελειμμένο δέμα που βρισκόταν σε πολυσύχναστο σημείο, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τις δυνάμεις ασφαλείας.

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

Η ΝYPD εκκένωσε τον χώρο για λόγους ασφαλείας και απέκλεισε την κυκλοφορία σε παρακείμενους δρόμους, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην περιοχή. Ειδικά εκπαιδευμένοι πυροτεχνουργοί έσπευσαν επί τόπου, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για πραγματική απειλή ή για ψευδή συναγερμό.

Η Times Square θεωρείται από τα πιο εμβληματικά και πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά από σειρά διεθνών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, κάθε ύποπτο περιστατικό αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του αντικειμένου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.