Στο νοσοκομείο με πολλά τραύματα ο Ρούντι Τζουλιάνι έπειτα από τροχαίο ατύχημα

Ο Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα έπειτα από τροχαίο ατύχημα, που είχε το βράδυ του Σαββάτου όταν το όχημά του «χτυπήθηκε από πίσω με μεγάλη ταχύτητα» στο Νιου Χάμσαϊρ, όπως δήλωσε σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου ο εκπρόσωπός του Μάικλ Ραγκούζα



Σύμφωνα με τον Μάικλ Ραγκούζα, ο Τζουλιάνι αποκόμισε από το τροχαίο «κάταγμα θωρακικών σπονδύλων, πολλαπλές εκδορές και μώλωπες, καθώς και τραύματα στο αριστερό χέρι και στο κάτω άκρο».



Ο Ραγκούζα ανέφερε επίσης ότι πριν από το ατύχημα, ο Τζουλιάνι είχε σταματήσει μια γυναίκα – θύμα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να της παράσχει «παρείχε βοήθεια», κάλεσε το 911 και «παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί για να διασφαλίσει την ασφάλειά της». Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές πώς το περιστατικό αυτό συνδέεται με το τροχαίο που τραυμάτισε τον πρώην δήμαρχο.



Σε νεότερη δήλωση, ο Ραγκούζα διευκρίνισε ότι το ατύχημα «δεν ήταν στοχευμένη επίθεση».



Ο Ρούντι Τζουλιάνι έγινε γνωστός στη δεκαετία του ’80 και του ’90 στη Νέα Υόρκη ως εισαγγελέας, προτού εκλεγεί δήμαρχος. Μετά από δύο θητείες, ασχολήθηκε με την εθνική πολιτική και το 2008 διεκδίκησε την προεδρία. Αργότερα υπήρξε στενός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και βασικός διακινητής θεωριών συνωμοσίας που στοχοποίησαν όσους καταμέτρησαν ψήφους μετά την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020.



Ο Τζουλιάνι έχει αποπεμφθεί από το δικηγορικό σώμα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, ενώ κήρυξε πτώχευση αφού κρίθηκε υπόλογος για αποζημιώσεις ύψους 146 εκατ. δολαρίων επειδή διέδωσε ψευδείς ισχυρισμούς για εργαζόμενους στις εκλογές στη Τζόρτζια.



Πηγή: CBS NEWS