Τραγωδία στη Νέα Υόρκη - Πολύνεκρο τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τον Νιαγάρα

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στη Νέα Υόρκη μετά από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου, που επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, υπάρχουν νεκροί, ενώ αρκετοί είναι οι εγκλωβισμένοι (ανάμεσά τους και παιδιά).

Τουλάχιστον ένα παιδί είναι μεταξύ των νεκρών από το τροχαίο με το λεωφορείο, δήλωσε ένας αστυνομικός της πολιτείας στα μέσα ενημέρωσης.

«Καθώς προχωράμε σε αυτό, δυστυχώς χάνουμε περισσότερους ανθρώπους», λέει.



«Οι περισσότεροι άνθρωποι στο λεωφορείο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας».



Υπήρχαν πολλά παιδιά στο λεωφορείο και κάποια θα μπορούσαν να είναι ακόμα παγιδευμένα στα συντρίμμια, λέει.

NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025

Ένα έντυπο καταγραφής επιβατών που παρείχε η εταιρεία λεωφορείων επιβεβαιώνει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 52 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.



Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες είδαν το λεωφορείο να χάνει τον έλεγχο πριν περάσει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας και ανατραπεί.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών παραμένει άγνωστος και πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, αναφέρουν οι αρχές.

Οι επιβάτες του λεωφορείου ήταν ως επί το πλείστον τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα και τις Φιλιππίνες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο ABC News, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων διάσωσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 21 είναι οι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται.

Πώς έγινε το τροχαίο

Η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό στην ανατολική πλευρά της I-90.



Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στην πόλη Πέμπροκ, περίπου 48 χιλιόμετρα από την πόλη Μπάφαλο.



Ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, αλλά έχουν ζητηθεί επιπλέον ασθενοφόρα και ιατρική υποστήριξη, ανέφεραν οι αρχές.

